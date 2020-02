Coronavirus afectaría a proveeduría de autopartes

La proveeduría de la industria de autopartes en San Luis Potosí se podría ver afectada si no se controlan los casos de coronavirus en China y otros países asiáticos, pues hay varios insumos que son importados directamente de algunas ciudades de aquella parte del mundo.

Manifestó lo anterior la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Clara Leticia Serment Cabrera, quien señaló que desafortunadamente ha habido empresas en China, Japón y Corea del Sur que han detenido sus operaciones debido a esta situación, y eso ha provocado que no se produzcan algunos insumos que exportan a México.

Consideró que si bien las empresas potosinas podrían buscar proveedores de otros países, que puedan abastecerles de materiales y productos para seguir operando, sin embargo podría implicar que tengan que ejercer un gasto mayor porque sería más costoso.

“Definitivamente la economía en China está bajando drásticamente debido a este problema; ahorita ya no es China, no es India, no es EUA, es una globalización que nos va a afectar a todos. Si no necesitáramos insumos de aquel país para ensamblar productos aquí, no tendríamos problema”, expresó.

No obstante, aclaró que por el momento no se han reportado desabasto en las empresas locales, y esperan que no se genere una problemática de este tipo, pues las afectaciones económicas podrían ser severas.