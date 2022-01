Coparmex llama a maestros a acudir por la vacuna de refuerzo

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), a través de su Comisión de Educación, hace un llamado al personal del sector educativo que aún no ha recibido la dosis de refuerzo contra el Covid-19, a acudir a vacunarse en la nueva jornada de vacunación que se tendrá, pues es sumamente importante para que el regreso a clases presenciales sea más seguro.

El presidente de este Centro Empresarial, José Homero Garza Rodarte, señaló que en la jornada pasada tuvieron una respuesta muy positiva por parte de los docentes, ya que hubo una asistencia superior al 90 por ciento, no obstante todavía hay un porcentaje de trabajadores de la educación que no han recibido su dosis de refuerzo pues por distintos motivos no pudieron acudir a vacunarse, algunos porque estaban contagiados de Covid-19.

"Quienes se han enfermado han tenido que estar un poco resguardados, pero ha sido un factor mínimo; ahora los que faltan de vacunarse deberán ver la manera de acudir por el refuerzo en el día establecido para el personal docente, o bien, como rezagados en otra fecha diferente, lo importante es que se vacunen", expresó.

Aunque sigue habiendo contagios entre el personal docente, los casos no han sido graves gracias a la vacunación; en ese sentido, el empresario detalló que, según lo que les han informado las instituciones educativas que integran la Comisión, estiman que entre un 2.0 y un 3.0 por ciento de los maestros se han contagiado.

"Aunque el número de contagios no es muy grande, sí hay que cuidar que no crezca. Afortunadamente la curva de letalidad en el gremio docente ha sido sumamente baja; estamos agradecidos por la respuesta de los maestros a la vacunación, tanto de los que forman parte de la Comisión de Educación como de las instituciones en general", comentó.