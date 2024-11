Coparmex espera que ahorros en PEMEX no afecten a SLP

Si bien es importante que se reestructure PEMEX para promover ahorros, también habrá que revisar que esto no afecte la inversión que se anunció hace unos años para San Luis Potosí, específicamente en Ébano, indicó Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Luego de que el gobierno federal anunció medidas para disminuir el gasto en PEMEX, el Presidente de la Coparmex en San Luis Potosí señaló que esto es bien visto por el sector empresarial, dado que “hoy el cuidado que debe tener el gobierno y las empresas de gobierno, es el eficientizar los procesos antes que cualquier otra cosa”.

Lo anterior, al considerar que “hoy por hoy la productividad energética en tema de combustible en México, le falta mucho por eficientizarse, todos los ahorros que vengan son importantes”, por lo que señaló que inclusive, debiera aplicarse también en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Sin embargo señaló que además de hacer más eficientes los procesos, es importante que se trabaje más en la generación de energías limpias, por lo que dijo esperar que no se descuide dicho aspecto.

Así mismo, recordó que hace un par de años se habían anunciado inversiones de PEMEX en ébano, mismas que se espera no se vean afectadas por el ahorro que se pretende hacer en la paraestatal, “esperemos no se vea afectado o mermado esas inversiones en el estado”. De acuerdo a lo anunciado por la Secretaría de Energía, la inversión estaría enfocada en el impulso a la explotación petrolera no solamente en Ébano sino también en la zona colindante de Veracruz y Tamaulipas.

En otro tema, Ortuño Díaz Infante se refirió a las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, respecto a que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó una inversión millonaria que pretendía destinar el vecino país del norte al tema de seguridad; al respecto, indicó que “son opiniones delicadas” al venir del principal socio comercial de México.

Destacó que “preocupa la falta de toma de decisiones por parte del gobierno mexicano”, sobre todo en el tema de seguridad “que juega un papel importantísimo” en la relación con Estados Unidos, que junto a la reforma judicial pueden poner en riesgo las negociaciones internacionales del TMEC.