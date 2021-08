Convoca SNTSS a trabajadores de Salud a marchar para exigir su fondo de ahorro

El secretario general de la sección 33 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, SNTSS, Arturo Gerardo Hernández Tenorio, dijo que están convocando a a una marcha el próximo miércoles 25 de agosto a las 12:00 horas para exigir el pago de un fondo de ahorro de los trabajadores y están invitando a los trabajadores federales a que se sumen como apoyo.

Recibieron un mensaje de voz del secretario de Salud del Estado, Miguel Ángel Lutzow Steiner, quien les pidió tiempo para gestionar el recurso, lo cual reprueban porque es un ahorro de los propios trabajadores, recursos que se les descuenta de sus sueldos, por lo que no debería de haber problemas para el pago.

Local Amenazan trabajadores de Salud con manifestación; les deben ahorro de 16 mil pesos

También solicitan que se les garanticen sus vales de despensa y aguinaldo de fin de año. Puntualizó que se sienten engañados, ya que con el pretexto de que no hay recursos desde el pasado mes de marzo no se les han otorgado bonos ni las prestaciones que ya han sido ganadas por los trabajadores de la salud.

La manifestación será esta 25 de agosto, ya que es el día de la comparecencia del Secretario de Salud ante el Congreso del Estado, a quien acompañarán llueva, truene, haga frio, o si se cambia la fecha de la misma, estarán presentes para pelear los derechos que les corresponde a los dos mil 800 trabajadores que actualmente son afectados.

“No puede venir una autoridad a engañarnos, a subestimarnos, porque el secretario de Salud le pide a la población que se cuide y usen cubre bocas, pero no está viendo al personal de salud que no tienen ni cubre bocas, no tienen equipo de protección, desarticulo los centros de salud monitor y centinela, y ahí están las consecuencias que son los contagios, compañeros de nosotros contagiados en todo el estado y poniendo en riesgo la salud de los trabajadores”.

En los centros de salud y hospitales, faltan recursos y equipo de protección al personal, “el discurso hacia fuera mareador, ya lo conocemos, y nosotros estamos demandando la atención que debe tener con los trabajadores”.

Condenó que por la falta del equipo de protección hay dos trabajadoras que contaban con las dos vacunas contra el Covid-19, que acaban de fallecer, una del Hospital de Ciudad Valles y otra del Hospital del Niños y la Mujer, por lo que exigen equipo y que se reabran los centros de salud monitors y centinela en todo el estado.

Lamentó la soberbia del secretario de Salud que ni siquiera les ha querido contestar un oficio que le entregaron hace unos días, para atender esta problemática que se está viviendo en el sector salud en uno de los puntos más altos de la pandemia por el Covid-19.