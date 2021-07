Convoca Morena de SLP a participar en consulta vs ex presidentes

El partido Morena hizo un llamado a la ciudadanía a que participe en la Consulta Popular que organiza el Instituto Nacional Electoral (INE) a realizarse el próximo primero de agosto, en donde se le preguntará al pueblo la pertinencia de buscar enjuiciar a los ex presidentes, ex gobernadores y en general ex funcionarios por las consecuencias que han tenido las decisiones que tomaron en su momento y resultaron perjudiciales.

En este sentido Roxana Hernández y América Hernández Moreno integrantes del Comité Estatal de Juicio a Ex Presidentes, insistieron en la importancia de que los potosinos puedan acudir a externar su opinión sobre el tema y en el caso particular del estado, para que se pueda juzgar a los responsables del ecocidio que representó la instalación de la Minera San Xavier en Cerro de San Pedro.

Lamentaron que un grupo político denominado Defensores de la Patria se hayan adjudicado la supuesta exclusividad en cuanto a la promoción de la Consulta Popular en San Luis Potosí, lo cual fue un tanto desafortunado y no abona a que los ciudadanos conozcan de que se trata este histórico ejercicio al mezclarlo con disputas políticas.

El dirigente estatal morenista Sergio Serrano Soriano recalcó que las disputas internas de MORENA se tienen que resolver al interior del partido y no aprovechar la promoción de un ejercicio tan importante como la Consulta Popular para hacer golpeteo político y promoción de personas que aspiran a cargos en el partido “les tiene que quedar claro que la consulta no es un asunto partidista, es un asunto de los ciudadanos”.

Serrano Soriano indicó que él como ciudadano y con su antecedente de activista ambientalista por supuesto que va a participar, porque se trata de la primera vez en que el estado mexicano hace uso de la democracia participativa y pregunta a los ciudadanos su opinión sobre temas particulares.