Controlado incendio en Planta de Zinc

El incendio reportado en la Planta de Zinc ubicada en la capital del estado está siendo atendido por elementos del cuerpo de Bomberos, así como por las autoridades de Protección Civil del Estado y Municipales.

Al momento no se reportan personas lesionadas, se informó por parte del gobierno del estado que el siniestro no se deriva de una explosión de químicos, y recomendó a la población no realizar actividades al aire libre por el momento.

El humo que desde temprana hora comenzó a registrarse se disipa poco a poco.