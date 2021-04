Controlado incendio en Guadalcázar: Protección Civil

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó la tarde de este martes, que después de 11 días de combate, el incendio ubicado en la comunidad “El Milagro”, ubicada en el municipio de Guadalcázar, se encuentra cien por ciento controlado y al 95 por ciento de liquidación.

La dependencia detalló que únicamente queda un punto activo, pero muy retirado, dentro del perímetro de vegetación ya consumida, que se espera se extinga en las próximas horas.

El evento ya fue entregado de manera formal al ayuntamiento de Guadalcázar para que implemente vigilancia durante los próximos tres días, esperar a su total extinción y asegurarse que no se reactive.

Además, dio a conocer que durante el tiempo que duraron las acciones, se tuvo hasta 120 brigadistas trabajando de manera simultánea en las labores de combate terrestre, apoyados con dos helicópteros, uno perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional y otro de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado para el traslado de personal, herramienta y víveres, y descarga de agua.

A lo largo de estos días de intensas acciones también participó personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Comisión Nacional Forestal, Guardia Nacional, SSPGE, SEDENA, Bomberos de Matehuala, Dirección Municipal de Protección Civil de Guadalcázar, Brigadas Rurales y voluntarios de las comunidades cercanas.

La dependencia informó que en la última semana se han registrado “muy altas temperaturas”, sobre todo en la zonas Huasteca y Media, por lo que hizo un llamado a la población a tomar algunas medidas preventivas como tratar de no estar demasiado tiempo realizando actividades a la luz solar, no dejar personas ni animales dentro de vehículos con las ventanas cerradas debajo del sol, tomar muchos líquidos aún y cuando no se tenga sed, extremar cuidados con los alimentos tratando de no dejarlos sin refrigeración por mucho tiempo, entre otras.