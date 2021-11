Contracción en el turismo de negocios afectó la ocupación hotelera en SLP

La contracción del 40 por ciento en el turismo de negocios fue uno de los factores que más afectó la ocupación hotelera en la capital potosina, pues la mayoría de los recintos dependen de los extranjeros que vienen a la Zona Industrial por cuestiones de negocios. A casi dos años de la pandemia del Covid-19, todavía existen hoteles en la ciudad que siguen cerrados, y sin poder reactivar sus operaciones.

Lamentó lo anterior, la titular de la Secretaría de Turismo Estatal (SECTUR), Patricia Véliz Alemán, quien reconoció que, la crisis fue tan severa para el sector hotelero, que algunos empresarios de esta industria se vieron en la necesidad de poner en venta sus recintos, pues ya no podían sostener los gastos que les generaban.

En ese sentido, la funcionaria señaló desde la dependencia a su cargo implementarán acciones para lograr revertir este efecto, fortaleciendo otras ramas del turismo e incrementando la afluencia de visitantes en el estado. No obstante, dijo, será un reto complejo, ya que varios hoteles de 3, 4 y 5 estrellas dependían básicamente de la gente que venía a hacer negocios a la industria, y, con el Covid-19 muchas de esas personas han dejado de viajar.

“La industria también ha cambiado, la gente de negocios ya no está viajando, están aprendiendo a realizar sus actividades de manera virtual, entonces la actividad cambió para los hoteles; consideramos que prácticamente un 40 por ciento de los turistas de negocios ya no van a viajar, al menos no en el corto plazo”, destacó.

Aunque no detalló, cuántos y cuáles son los hoteles que permanecen cerrados, es bien conocido el caso del hotel City Centro Progreso, que después de ser remodelado sólo pudo abrir menos de 15 días antes de tener que cerrar debido al confinamiento social en marzo de 2020; también algunos que estaban ubicados sobre la Carretera 57 que ya no pudieron abrir.