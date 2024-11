Continúan quejas contra empresa Iberparking en Ciudad Valles

El tema de los parquímetros aun no se define y los mismos siguen funcionando, además que el Cabildo de Ciudad Valles, no ha analizado esto y no existe pronunciamiento alguno, pero las quejas de la población continúan por el proceder de quienes trabajan para la empresa Iberparking, que no respetan a quienes ya han pagado.

Algunos ciudadanos han externado que la instalación de parquímetros ha sido un tema controvertido, porque los parquímetros se implementaron con la finalidad de organizar y regular el estacionamiento en la zona centro que es muy concurrida, y lo que han generado son opiniones divididas entre los ciudadanos.

Cabe señalar que residentes y comerciantes han argumentado que los parquímetros afectan las ventas de negocios locales, ya que muchos clientes prefieren evitar el pago por estacionarse en las calles, han mencionado que el costo se considera alto para algunos, además que enfrentan el riesgo de que su vehículo sea inmovilizado.

Pese a lo anterior las autoridades municipales defienden su uso, a la vez que argumentan que los parquímetros ayudan a reducir la congestión vial, y se promueve una rotación de vehículos y a organizar el uso de los espacios públicos, pero no se reconoce el problema que provocan a la población.

Y la inconformidad de ciudadanos es que se ha dicho que los ingresos recaudados se destinan a obras y mejoras de infraestructura en la ciudad, lo que no se ve por ningún lado por ello algunos habitantes cuestionan y señalan que no hay transparencia en el uso de esos fondos.