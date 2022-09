Continúan los robos en el jardín de niños “Mariano Silva y Aceves"

En lo que va de la pandemia se han metido a robar en tres ocasiones al jardín de niños “Mariano Silva y Aceves", ubicado en la colonia Molinos del Rey de esta capital potosina. El asalto más reciente ocurrió el martes, donde se llevaron las tuberías del agua, cableado y las tapas de los registros, por ese motivo tomaron la decisión de dejar a los niños sin clases.

Padres de familia y directivos están desesperados porque no han recibido atención de ninguna autoridad, y es que debido a esta racha de asaltos, la escuela se encuentra en las peores condiciones y ha orillado a la directora Lorena García a dejar a los niños sin clases.

La presidenta de la Asociación de Padres de Familia, Minerva Morales, informó de los hechos porque asegura que ya nada sirve en esta escuela que se localiza en la calle de Arenisca 153, ni salones, canchas o baños, porque todo lo han arrancado, o lo han roto cuando entran a robar.

A su consideración es un grupo de delincuentes que habitan por la zona, los que constantemente hacen de las suyas y por más que se organizan los padres de familia ya se ha vuelto sumamente complicado poder atender este asunto, pues lo poco que tienen lo invierten a la escuela, ya sea dinero o mano de obra.

“A consecuencia de los robos que ha sufrido la escuela, solo hay 50 alumnos, y los niños no están teniendo clases, ya desde hace tiempo se ha reportado todo esto, pero nadie hace nada, pareciera que nos quieren desaparecer. Ahorita con el asalto se llevaron la tapa de registro y no podemos mandar así a los niños, los maestros ponen de su dinero para reponer lo que falta pero ya es insuficiente”.

Sostiene que han recurrido a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, SEGE, y a la delegación federal de la Secretaría de Educación Pública, SEP, han expuesto la inseguridad en que se rodean y las precarias condiciones e la escuela pero no les han dado el apoyo que solicitan.

“Queremos atención para que se nos preste la ayuda. Ahorita nuestros hijos dónde van a quedar, sino hay clases, estamos siendo asaltados por gente de la zona, estamos en total abandono, no es posible que en otros lados si se da apoyo porque están en zonas rurales. Queremos que la escuela crezca, darle auge”.

Siendo una institución educativa de bajos recursos, muchos padres de familia no han podido cubrir cuotas escolares que no son obligatorias, pero menciona que ya no toleran más porque no pueden estar comprando equipo de cómputo, equipo escolar o darle las mejoras que requiere la escuela.

A partir de esta desatención de la SEGE, menciona que tendrán que escribir a la Ciudad de México ante la Secretaria de Educación Pública, SEP, y reportar que prevalece el desinterés ante este derecho humano a la educación.