Continúan las extorsiones de falsas autoridades en restaurantes: Canirac

Se siguen presentando casos de extorsión en negocios y restaurantes de la capital potosina, de parte de personas que se hacen pasar por inspectores de Coepris, SAT, CFE y otras autoridades, haciendo falsas inspecciones a los establecimientos y levantando multas apócrifas a los propietarios.

Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Juan Carlos Banda Calderón, señaló que han recibido varios reportes de establecimientos que fueron víctimas de este tipo de fraude, donde lamentablemente algunos cayeron en la estafa, desembolsando desde 2 mil 500 hasta 10 mil pesos, o más.

Local Restauranteros no aumentaron plantillas laborales este mes: Canirac

Explicó que el caso más fuerte se dio hace 6 meses en un restaurante, donde falsas autoridades de Comisión Federal de Electricidad (CFE) arribaron al establecimiento para cortarles el servicio de energía, y desafortunadamente los propietarios del lugar cayeron en la mentira y tuvieron que pagar 10 mil pesos para evitarlo.

Ante esta situación, la Canirac hace un llamado a tener cuidado con este tipo de personas, pues no sólo al sector restaurantero les está afectando, sino también al comercio establecido, principalmente los que se ubican en el Centro Histórico de la capital potosina.

“Algunos nos han reportado que sí han dado dinero para evitarse una posible clausura o multa. Hacemos un llamado a todos los restaurantes a que no caigan, pues las autoridades no trabajan así, ellos no pueden hacer cobros de manera directa, sólo pueden dejar notificaciones”, expresó.