Continúan denuncias por falta de prestaciones de fin de año

Trabajadores de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado se presentaron a la dependencia para señalar que no han recibido los 13 mil 300 pesos que forman parte de su Bono Navideño, al parecer este beneficio no se ha dispersado a toda la comunidad. Hoy se volvió a hacer otro compromiso de pago con los trabajadores del sector.

Personal de salud, acudió a la institución sanitaria para preguntar al titular de los Servicios Estatales de Salud (SES), Daniel Acosta Díaz de León, qué está ocurriendo con la entrega de los vales de fin de año, que apenas ayer se indicó se hará a través de una tarjeta electrónica. Muchos se inconformaron porque no tenían información oficial, solo la mediática.

El funcionario les aseguró que desde tiempo atrás, ya se había notificado a los cuatro líderes gremiales de la Secretaría de Salud que habría problema en la designación de este recurso navideño "aquí la cuestión es que él informa que todo esto se lo dio a conocer a los secretarios generales de los cuatro sindicatos presentes en la dependencia, incluyendo el del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, el problema fue que ningún líder notificó a la base trabajadora, por eso estamos desconociendo completamente toda esta situación", informo la enfermera Olivia García Robledo, líder de los trabajadores inconformes.

A los quejosos de la Jurisdicción 1, 3, del Laboratorio Estatal, de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, COEPRIS, de la clínica psiquiatrica Everardo Neumann, del hospital del Niño y la Mujer, y del municipio de Cárdenas, también se les explicó que hay una complicada situación económica heredada por la anterior administración y que desde enero del 2020 enfrentan un déficit financiero.

La promesa de este día fue que entre martes y miércoles, les pagarán lo que se les adeuda, se dejó abierta la posibilidad de regresar el próximo jueves a la dependencia si es que no les liquidan este problema.

El secretario de Salud del gobierno del Estado, también les argumentó que el pago de aguinaldo está contemplado en el presupuesto del mes de enero de 2021 y que no existirá ningún tipo de problema para darlo a los más de 6 mil colaboradores de la institución "tengo que dispersar todo porque lo tengo que mandar a Tamazunchale a Matehuala, pero las que estén aquí se las vamos a hacer llegar a ustedes denme hasta las 4 de la tarde de mañana, si no nos volvemos a reunir, esto no depende de una decisión política del secretario, es el proveedor, hoy se le pagó al proveedor para que no haya pretexto, se le hizo un adelanto, se que muchos trabajadores están de vacaciones y andan peleando esto pero bueno el ofrecimiento es que las tarjetas que lleguen hoy en la tarde se le darán".

También hay inconformidad en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto

A otros a los que no les han pagado su bono navideño, la segunda mitad del aguinaldo, la quincena número 24, ni el Infonavit, son los trabajadores de base y honorarios del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", esperan que este día puedan ser liquidados los adeudos de fin de año que se tienen.

En una junta virtual la líder sindical, Claudia Lizeth Cisneros Aguilera, explica a sus agremiados que solo ha llegado la mitad de las "medidas de fin de año" que en el lenguaje coloquial significa una especie de bono navideño, están a la expectativa de que en las próximas horas terminé de arribar para entregarse a la base laboral.

"La semana pasada salió nuestra autoridad, el doctor Jorge Aguilar García refiriendo que el proveedor iba a entregar el día 27 de diciembre, les comento que el proveedor no cumplió con este compromiso y únicamente entrego 3 mil 800 medidas de fin de año, y nosotros en servicios de salud somos más de 10 mil trabajadores, por lo cual no se cubre la totalidad y lo que va a suceder es que van a esperar a que el proveedor complete la cantidad para hacer la entrega de fin de año".

Aseguró que es el proveedor quien no entregó en totalidad estás medidas de fin de año, lo que afectó a los más de mil 600 trabajadores de este nosocomio incluyendo a los de confianza y médicos.

El compromiso aquí en San Luis Potosí por parte del gobierno del Estado, es gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, que se adelante la quincena 24 del 2021, es decir la del día 30 de diciembre, para tratar de amortiguar este impacto económico que tendrán los trabajadores del sector salud "las medidas de fin de año están garantizadas compañeros, el proveedor entregó el día 27 solamente 3 mil 800 medidas de fin de año, no se van a entregar a los trabajadores hasta que esté cubierta la totalidad del hospital y el gobierno del Estado, decidió adelantar la quincena que se pagará en el transcurso de este día para tratar de amortiguar la falta de proveedor y se reitera que las medidas están garantizadas, fue algo extraordinario y la falta la tuvo el proveedor, el compromiso es entregar esta semana".

Cabe destacar que durante la junta virtual muchos de los agremiados a este sindicato, señalaban que es una situación humillante y vergonzosa, así también relataban que no se ha pagado el Infonavit y los están acosando en esa instancia, otros se quejaban de la tardanza del pago ya que en otros años se hacía de manera anticipada, otros decían que no se ha pagado en su totalidad el aguinaldo ve este 2021 y finalmente criticaban la gestión de esta líder sindical.