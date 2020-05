Continúan cerrados 32 hoteles en SLP debido al Covid-19

Alrededor de 32 hoteles en San Luis Potosí continúan con sus puertas cerradas, debido a la baja ocupación que estaban registrando por la falta de afluencia turística en el estado; no obstante el sector está trabajando en un protocolo de sanidad, el cual esperan que sea aprobado por las autoridades correspondientes para analizar la reapertura de los recintos.

Al respecto el presidente local de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Rafael Armendáriz Blázquez, señaló que desde el organismo empresarial están generando un documento donde se establecen las acciones a seguir dentro del protocolo, el cual especifica cómo debe ser la limpieza de los recintos, cómo debe trabajar el personal de estos, qué restricciones deben tener con los huéspedes, entre otros aspectos.

“Como sabemos en los hoteles nunca hubo una orden de que se cerraran, estos decidieron hacerlo por la cuestión de que no era costeables en sus gastos, entonces ahorita lo que se pretende es abrir aunque no tenemos fecha específica, no podemos decir mañana se abren dos o tres, etc.; pero ya se están preparando con protocolos autorizados por las autoridades de salubridad y turismo, tanto federal como estatal”, expresó.

Comentó que como en los demás sectores, el reinicio de actividades en los hoteles deberá ser paulatinamente, no hay algo que establezca que sólo puedan regresar los que están enfocados al turismo de negocios o al turismo de descanso; además todo dependerá de lo que señale la autoridad sanitaria y de la demanda que se vaya teniendo.

En ese sentido, manifestó que una vez que comiencen a reactivarse las operaciones podrán determinar las pérdidas económicas que se generaron en el sector y si también hubo pérdida de empleos; pues de momento sólo tienen conocimiento de que los hoteles optaron ya sea por pagarles un porcentaje menos a sus colaboradores, o bien negociar vacaciones o permisos especiales, para evitar afectaciones.