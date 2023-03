Continúan búsqueda de personas desaparecidas por Caso Pirasol

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas San Luis Potosí (CEBP) realiza acciones permanentes de acompañamiento a colectivos y familiares de personas desaparecidas.

En esta ocasión, se trabajó durante dos días con los colectivos Caso Pirasol y Voz y Dignidad por Los Nuestros A.C., en el volanteo en distintos puntos colindantes con San Luis Potosí.

Leobardo Aguilar Orihuela, titular de la CEBP, acudió de forma personal a esta búsqueda acompañado de personal de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y la Guardia Civil Estatal, integrantes de ambos colectivos y 16 familiares de las víctimas, además de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Policía Municipal, quienes se trasladaron hasta los límites del Estado para continuar el volanteo.

El colectivo Pirasol, junto con Voz y Dignidad, realizan desde hace 13 años la búsqueda de un grupo de personas originarias de Xilitla, Ciudad Valles y comunidades de la Sierra Gorda de Querétaro que, a bordo de un autobús, se trasladaban de la Huasteca potosina a Tamaulipas.

Por su parte integrantes de Voz y Dignidad por los Nuestros SLP, señalaron que estás búsquedas también llevan consigo un homenaje muy especial, del Caso Pirasol en donde conmemoran la vida.

"Es difícil de explicar el dolor que se siente al tener a alguien que amamos ausente, en especial cuando el tiempo sigue pasando y no tenemos noticias de ellos. Pero lo que sí sabemos es que su ausencia está siempre presente en el corazón de su familia y amigos, quienes no han dejado de buscarles y clamar por su regreso. Su legado, su amor y su recuerdo aún vive en nosotros, y que hasta encontrarlos a todos, no descansaremos".

