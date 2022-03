Continúan abiertas líneas de investigación para aclarar muerte de “El Mijis”

Siguen abiertas varias líneas de investigación en torno a la muerte del ex diputado Pedro César Carrizales Becerra "El Mijis", informó José Luis Ruiz Contreras, fiscal general del estado.

Pese a que se emitió un informe conjunto por parte de las fiscalías de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí respecto a las causas de la muerte de Pedro Carrizales, el fiscal general del estado indicó que continúan abiertas diversas líneas de investigación.

Mencionó que las indagatorias realizadas de forma coordinada, son satisfactorias en cuanto a que se logró establecer el paradero del ex diputado, sin embargo "la carpeta está aperturada a en todas las fiscalías, no hay una decisión definitiva hasta que se establezca si es que hay otros factores", aunque manifestó que hasta ahora, lo más factible es que no haya participado una tercera persona en los hechos.

Aseguró que las fiscalías llegaron a la conclusión de que el ex diputado falleció en un accidente gracias a la incorporación de peritos expertos, "no es una decisión subjetiva de los fiscales".

Este jueves durante el sepelio, el padre de "El Mijis" dijo no estar conforme con la versión de las fiscalías, pues mencionó que la camioneta donde fue encontrado el cuerpo calcinado, no es la misma en la que viajaba su hijo; al respecto, Ruiz Contreras señaló que habrá que incorporar esa queja a la investigación y verificar si la unidad donde fue encontrado, es la misma en la que viajaba.