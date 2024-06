Continúa vigilancia de Coepris para que no se vendan cigarros sueltos en SLP

La Secretaría de Salud a través de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) realiza de manera permanente, operativos de vigilancia y control sanitario en establecimientos donde se expende tabaco, así como aquellos del giro restaurantes, cafeterías, restaurantes bar, tiendas de autoservicio, hoteles e industria, así como centros nocturnos.

Lo anterior es para minimizar los riesgos en la salud por exposición al humo de cigarro así como asegurar que los diversos establecimientos den cumplimiento a la Ley General para el Control de Tabaco. De enero a la fecha, se han realizado un total de 314 verificaciones sanitarias a diversos establecimientos lo que derivó en la destrucción de 568 cigarrillos sueltos, se aseguraron 24 vapeadores y se suspendió de manera temporal, un área para fumar de un restaurante por incumplir las disposiciones que marca la legislación sanitaria vigente.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Durante las visitas de vigilancia sanitaria a establecimientos que expenden tabaco como tiendas, centros comerciales, farmacias etc., se supervisa que no se expenda cigarros sueltos, ni se expendan tabaco a menores de edad, ya que éstas acciones representan una violación a la Ley General para el Control del Tabaco y su Reglamento, de igual forma se supervisa que no se expendan vapeadores.

También se revisa que los cigarros que se expenden cuenten con los registros correspondientes y pictogramas a fin de evitar la venta de producto pirata; en establecimientos de convivencia como restaurantes, antros, cafeterías, etc. se supervisa que cuenten con la señalética con la prohibición de fumar, no contar con ceniceros al interior, que no se encuentre encendido ningún producto de tabaco o vapeadores y que no se perciba el aroma a tabaco; en caso de contar con una zona para fumadores, debe ser 100 por ciento al aire libre, no estar en un lugar de acceso a otras áreas y en ella no se pueden consumir alimentos, bebidas ni permitir la entrada a menores de edad.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Se exhorta a la población no consumir vapeadores, así como cigarros falsificados o adulterados ya que en ambos casos el producto carece de registro sanitario por lo cual, se incrementa el riesgo de consumir un producto elaborado con ingredientes de dudosa procedencia con compuestos químicos potencialmente tóxicos y severamente dañinos a la salud.

La Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios invita a la población, para que sea participe en el cumplimiento a la Ley General de Control de Tabaco evitando fumar en aquellos espacios denominados como “Libres de Humo de Tabaco”, así como reportar a los establecimientos o edificios públicos que no respeten el señalamiento.

