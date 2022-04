Continúa investigación por ataque armado a Guardia Nacional

Luego del ataque armado a una unidad de la Guardia Nacional en el que falleció un instructor operativo de la Institución, se localizaron en el lugar de los hechos algunos elementos incluso balísticos que llevarán a la autoridad a desarrollar las líneas de investigación sobre lo sucedido.

“Existen como parte de la investigación, algunos elementos que se han encontrado en el lugar de los hechos, “incluso elementos balísticos, se tratara de corroborar si corresponden a actos de las mismas personas”, que con armas de fuego y en varios vehículos generaron psicosis en Tamazuchale.

“Se han detectado en varias ocasiones, cómo ciertos grupos delincuenciales utilizan vías de paso en territorio potosino y graban videos para generar terror o pánico entre grupos opositores y así tratar de obtener más poder sobre los otros”.

Las evidencias recabadas en el lugar donde los elementos de la Guardia Nacional fueron baleados, permitirá establecer si fueron delincuentes de paso los perpetradores del ataque o si el acto es independiente de lo sucedido en Tamazuchale horas antes.

Así lo comentó el Vocero de Seguridad quien dijo que ese grupo delincuencial, de acuerdo a videos que circulan en redes sociales, “no pertenece a la demarcación, no están establecidos en algún punto de la huasteca sur”.

De acuerdo con las investigaciones de varios hechos, dijo; “no puede definirse el origen pero si las rutas que siguen y estas van hacia el estado de Hidalgo y Veracrúz.

En consecuencia, dijo; se han reforzado las acciones y se ha enviado a más elementos a la zona para hacer frente e inhibir que se repitan esas acciones, “86 elementos, 35 del estado, 35 de la Guardia Nacional y 16 del Ejército, como apoyo a la policía municipal de Tamazuchale.

Por otro lado, se comentó que la Fiscalía General del Estado, instancia que atrajo la investigación , tiene ya varias líneas, y dentro de las investigaciones se encontraron elementos que pudieran determinar lo que paso.

“El trabajador que fue alcanzado por las balas durante el ataque, se encuentra ya fuera de peligro, no hay un posicionamiento como tal ni de él ni por parte de la SCT, hemos sido respetuosos de su salud y que en un determinado momento pueda proporcionar más información, la dependencia no se ha manifestado no ha interpuesto denuncia y se espera aporte información para socializar con lo que ya se tiene”.

