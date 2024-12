Contaminación ambiental y auditiva, entre los daños de la pirotecnia no autorizada en Soledad

Con el objetivo de proteger la seguridad de la población y reducir los riesgos asociados al uso y comercialización de pirotecnia, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, encabezado por Martín Bravo Galicia, ha intensificado los esfuerzos para concientizar a comerciantes establecidos y ambulantes sobre la normativa vigente que regula esta práctica.

El funcionario destacó que una de las prioridades de esta campaña es educar a los vendedores sobre los límites legales en la posesión y venta de pirotecnia, así como los peligros que representa el manejo inadecuado de este material explosivo. “Muchos comerciantes desconocen que la pirotecnia que superan ciertos límites permitidos no solo viola las normas, sino que pone en riesgo la seguridad de sus clientes y de ellos mismos”, enfatizó Bravo Galicia.

En este contexto, recordó que durante las celebraciones decembrinas del año pasado, especialmente los días 24, 30 y 31 de diciembre, las autoridades municipales decomisaron 15 kilos de pirotecnia en mercados y puntos de venta no autorizados. Este material representaba un riesgo potencial de incendios, explosiones y lesiones graves tanto para los vendedores como para los consumidores.

Conciencia y regulación, claves para un entorno más seguro

El reforzamiento de esta prohibición no solo busca evitar accidentes, sino también generar un cambio cultural en el uso de pirotecnia. Según Bravo Galicia, estos esfuerzos son parte de una estrategia integral para promover prácticas responsables y minimizar el impacto negativo que tiene la pirotecnia en diversos sectores de la población, especialmente en personas con sensibilidad auditiva, como niños con autismo, y en los animales domésticos, quienes suelen ser gravemente afectados por el estruendo.

“La pirotecnia no regulada afecta más de lo que parece. Los incidentes pueden ir desde quemaduras en personas hasta incendios en espacios públicos y privados. Pero no solo se trata de riesgos físicos: el ruido también provoca estrés y sufrimiento en personas y animales. Por eso, no es solo una cuestión de seguridad, sino de conciencia social”, apuntó.

Acciones de vigilancia y sanción

El Ayuntamiento de Soledad continuará implementando operativos de vigilancia en mercados, tianguis y puntos estratégicos del municipio, con la finalidad de identificar y sancionar a quienes comercialicen pirotecnia fuera de la ley. Bravo Galicia explicó que, en caso de detectar material peligroso, este será asegurado de inmediato y los responsables enfrentarán multas que buscan disuadir este tipo de prácticas.

“Estamos trabajando en coordinación con Protección Civil y otras instancias municipales para garantizar que el material no autorizado sea retirado y destruido de manera segura. Además, los operativos no solo serán preventivos, sino también una forma de proteger la integridad de los soledenses”, agregó.