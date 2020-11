Contagio entre humanos y animales es un asunto raro

El Coronavirus es una familia de virus que no es tan extensa que afecta principalmente al humano, con exactitud se sabe de la existencia de siete tipos, de los cuales se ha llegado a demostrar que llegan a enfermarlo, pero en el caso de los animales, la enfermedad es rara, al igual que su contagio; indicó el director general de Salud Pública de los Servicios Estatales de salud Miguel Ángel Lutzow Steiner.

Además de los tipos existentes de Coronavirus hay otros que son exclusivos para afectar a los animales y hasta este momento de los más conocidos se encuentran el Sars que se originó en el año de 2003 y 2004, el cual es muy parecido al mal que estamos viviendo y el Mers-Cov que afecta en oriente medio y el Sars-Cov-2 que es el nuevo que está originando esta epidemia.

"Así es que hay cuestiones biológicas que tienen que ver con la posibilidad de que el virus se replica, se desarrolle, que entre a las células y estas cuestiones biológicas son a nivel molecular, determinan si un virus enferma o no enferma a las personas, nosotros podemos tener contacto con un Coronavirus que no es patógeno al ser humano y como no puede entrar a nuestras células no genera enfermedad, no se puede replicar”.

También indicó que existe la posibilidad de que los virus sean compartidos entre especies, este grupo de enfermedades, se llaman zoonosis, de hecho son enfermedades zoonóticas como es la influenza y también el coronavirus “porque existe la posibilidad y puede haber contagios entre humanos y entre animales como ya se ha señalado, ha habido algunos casos muy relevantes en redes sociales, sobre la transmisión de Coronavirus de Sars-Cov-2 a algunas mascotas”.

Añadió que sin duda el contagio entre humanos y animales es un asunto realmente raro que en la ciencia en esto momentos no tiene un papel relevante “ni pueden enfermar a las mascotas, ni a los animales de compañía o que en las granjas ocurra esto. En este momento hay un estudio en proceso en una granja de visones en Dinamarca, si existe la posibilidad sobre todo con contacto estrecho pero tampoco se ha demostrado que tenga a nivel poblacional un peso relevante en la transmisión”.

La gran mayoría de los casos que están identificados podrían ser de más del 99 por ciento de los casos a nivel mundial, se deben a transmisión de humano a humano, no están interviniendo los animales “tenemos este mecanismo de transmisión es muy efectivo a través de las gotas de respiración, cuando hablamos, cuando tosemos y esto es suficiente, no si existe la posibilidad de que a partir de los humanos se enferme una mascota”.

En granjas como ya se demostró, los cuidadores de animales pueden contagiarse de influenza y de Covid-19, pero no es un tema que sea importante en función de la gran cantidad de contagios que se están dando a través de las gotas respiratorias entre humanos, entre personas y que debe ser el principal foco de atención.