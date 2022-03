Consultas de contratos serán favorables si garantizan buenas condiciones a trabajadores: STPS

Lo que se pretende con las consultas y legitimaciones de los contratos colectivos de trabajo, que están llevando a cabo los sindicatos en las empresas, es que realmente se respeten los derechos de los trabajadores y se garantice que tendrán buenas condiciones laborales.

Manifestó el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Néstor Eduardo Garza Álvarez, quien señaló que, en la medida en que se tengan acuerdos que realmente beneficien y den certeza a los trabajadores de que tendrán mejores ingresos y prestaciones, las consultas y legitimaciones de los contratos saldrán favorables para los sindicatos y sus representantes, por lo que, no debería haber preocupación por parte de estos.

En ese sentido, dijo que con ello también se está buscando eliminar algunas malas prácticas que todavía existen en algunas empresas, por ejemplo, hay casos en que los centros de trabajo les cobran el transporte de personal a sus colaboradores, siendo que debería ser parte de las prestaciones laborales, y, para variar los trabajadores deben trasladarse largas distancias para llegar al punto de encuentro donde el transporte los recogerá.

“Hay lugares donde no hay un verdadero dialogo entre sus representantes sindicales, los trabajadores y los patrones; entonces, deberían preocuparse aquellos quienes no han tratado bien a su plantilla laboral, pues en caso de que tengan una negativa sobre las consultas, llegarán otros sindicatos a reclamar la titularidad e incluso se podría hasta conformar algún sindicato independiente. Aunque, yo no veo riesgo en eso, porque esto es lo que va a garantizar la democracia y la libertad, para tener una verdadera paz laboral”, expresó.