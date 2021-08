Consulta Popular sin incidentes en SLP

De acuerdo con el monitoreo del C5-i2, y de los reportes de los jefes de área en todo el Estado, la Secretaría de Seguridad Pública reporta una participación de 4.0 por ciento de la población, en la consulta popular que se desarrolla a nivel nacional, esto respecto al número de potosinos que acudieron a las urnas a emitir su voto el 6 de junio pasado.

Los jefes de área de la SSPE comisionados en distintos puntos de estado, que se mantienen en alerta durante el desarrollo de la jornada, han reportado de forma constante que el proceso de consulta ciudadana se esta dando sin novedad y con muy poca afluencia de personas.

La dependencia atribuyó la poca participación, a que la consulta ciudadana es un tema en el que no se compite por un cargo, no hay partidos políticos que vayan a favorecerse con el voto y a que no toda la población entiende bien a bien el tema en cuestión y si tendrá o no un beneficio mas directo como de alguna forma se tiene en una elección por un candidato o candidata.

Para la jornada, la SSPE hizo un llamado a la población a la civilidad dado que es una consulta ciudadana en la cual cada quien debe decidir por un lado si acude o no, y por otro el sentido de su voto.

Al ser la votación de este domingo, de connotaciones distintas a una elección constitucional donde se eligen representantes populares, y mucho menor el numero de participantes, la SSPE solo se mantiene a la expectativa del desarrollo de la misma, y el monitoreo a través de las cámaras de vigilancia del C5-i2 seguirá de forma continua hasta terminar la jornada, así como la recepción de reportes de los jefes de área de todo el estado.