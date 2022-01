Consulta para revocación de mandato, sólo entorpecería trabajo de futuros presidentes: Iglesia

"Recursos que se van a invertir en la realización de esta consulta, pudieron haber tenido un mejor destino al ser utilizados para abastecer medicamentos a niños con cáncer"

La consulta para la revocación o ratificación de mandato, pudiera quedarse sólo para entorpecer el trabajo de los futuros presidentes del país, señaló Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

Luego de que finalmente se dio salida a la consulta para la revocación de mandato de la persona titular de la Presidencia de la República, Priego Rivera indicó que a diferencia de la elecciones, en donde la Iglesia convoca a los feligreses a participar, en este ejercicio no será así.

Señaló que los clérigos "no vamos a alentar ni desalentar la participación porque no nos toca, en elecciones sí, pero no se trata de lo mismo, incluso hay confusión si es ratificación o revocación".

Insistió en su postura respecto a que los recursos que se van a invertir en la realización de esta consulta popular, pudieron haber tenido un mejor destino al ser utilizados para abastecer medicamentos a niños con cáncer, para mantener la plantilla de personal de la salud que ha sido despedido pese a que sigue la pandemia, o en algunos otros rubros, "la historia juzgará de qué manera se dilapidó el dinero que pudo servir para medicamentos para niños con cáncer".

Destacó que quienes votaron por el Presidente de la República, lo eligieron para gobernar por seis años, por lo que lo deseable es que cumpliera su mandato sin necesidad de una consulta sobre su permanencia, además señaló que hacer esta consulta entorpezca el desarrollo de su gobierno, "hay que mirar a futuro, puede ser que quede esta ley para entorpecer el trabajo de los que vengan después, no veo el sentido".

Por otro lado, Priego Rivera se refirió a los cambios anunciados en el gabinete estatal, y dijo considerar que tres meses son poco tiempo para pedir resultados, pues manifestó que por ejemplo, "tenemos tres años esperando resultados de niveles más altos, y no".