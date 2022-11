Consulta de historial crediticio no limita el derecho a un Crédito Infonavit

Aunque no aceptar la consulta a Buró de Crédito no limita el derecho a un Crédito Infonavit, lleva a que el derechohabiente sólo reciba el 60% del monto de financiamiento máximo que le corresponde

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informó que cada derechohabiente puede decidir si permite que el Instituto revise su historial crediticio en el Buró de Crédito, y si una persona no accede, esto no influye en que acceda a su crédito Infonavit.

Sin embargo precisó que el historial crediticio es la carta de presentación para pedir un crédito, por lo que no invitó a los derechohabientes a autorizar su revisión para alcanzar un monto más alto de financiamiento, que se ajuste a sus posibilidades de pago.

Y es que no aceptar la consulta a Buró de Crédito no limita el derecho a un Crédito Infonavit, pero el derecho habiente sólo recibe el 60% del monto de financiamiento máximo que le corresponde; por el contrario, si autoriza la revisión del historial crediticio y su historial no es bueno, podría recibir hasta el 80% del crédito, si es regular, hasta el 90% del crédito, y si es bueno, el 100% del monto de crédito que le corresponde.

Es una sociedad de información crediticia que recopila información del historial crediticio de las personas y lo proporciona a las instituciones financieras cuando lo solicitan, y así permite conocer la capacidad de endeudamiento.

El registro en el Buró es automático y ocurre desde el momento que una persona solicita un crédito en cualquier institución financiera o comercial; es decir, puede ser cuando obtiene la primera tarjeta de crédito o cuando contrata un servicio de telefonía móvil.

Finalmente, el Infonavit recordó que para solicitar un Crédito Infonavit, es necesario que el derechohabiente cumpla con el puntaje requerido de precalificación, dependiendo del tipo de crédito que solicite, y realizar el curso “Saber más para decidir mejor”.