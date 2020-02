Constructoras invierten en cámaras de seguridad

El incremento en robos y otros delitos ha provocado que empresas de diversos sectores productivos opten por implementar mecanismos para reforzar su seguridad; en el caso del sector de la construcción hay quienes destinan mínimo un cinco por ciento de sus ingresos en instalar cámaras de video vigilancia y otros sistemas de seguridad, cifra que cada vez más aumenta

Señaló lo anterior el presidente local de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), Eulogio Zavala Pérez, quien comentó que si bien no hay un estimado de qué tanto han repuntado los robos en el sector de la construcción, sin embargo es un hecho que estos no han cesado, pues antes no tenían la necesidad de colocar cámaras o implementar otros mecanismos en sus empresas.

“Es muy complicado decir una cifra, pero basta ver en los medios que todos los días hay robos. Nosotros en el monitoreo con cámaras de vigilancia asignamos un cinco por ciento de lo que ingresamos a nuestras empresas, anteriormente ni cámaras teníamos y ahora hasta debemos tener equipos especiales para evitar ser víctimas de la delincuencia”, expresó.

Ejemplificó que en su caso personal hace un mes aproximadamente entraron a su oficina para robarle, y a otro compañero del gremio le quitaron una camioneta en la Huasteca Potosina.

Ante ello, también han optado por tomar ciertas medidas precautorias para evitar ser víctimas de la delincuencia, como no viajar de noche a otros municipios y no llevar dinero en efectivo con ellos para realizar pagos a sus trabajadores, sino que es preferible realizar depósitos.