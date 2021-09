Consensos y acuerdos en arranque de LXIII Legislatura

La LXIII Legislatura que se instala el martes 14 de Septiembre e inicia periodo de sesiones el miércoles 15, deberá tener un arranque de consensos y acuerdos para transitar con gobernabilidad y permitir la gobernanza en el estado, dijo el diputado Rubèn Guajardo Barrera quien cerrará como coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en esta Legislatura y abrirá la siguiente con el mismo cargo.

El PAN será oposición responsable frente al gobierno del estado y ejercerá la representatividad que logró en las urnas, ganando cinco distritos de mayoría que concentran una cantidad importante de ciudadanos y una diputación plurinominal para el presidente del partido Francisco Aguilar que conoce todo el estado, estuvo cerca de la campaña de gobernador.

En el distrito XV ganó Bernarda Reyes -que se queda en el PAN por el convenio de coalición-, Liliana Flores en el XIII que abarca parte de la huasteca norte, Ramón Torres en el X que abarca Rioverde, Ciudad Fernández, Cerritos y Villa Juárez y dos legisladores en la zona metropolitana: Aranza Puente en el VII y el propio Rubén Guajardo en el II. “Nuestra agenda será enriquecedora, proactiva, de propuesta”.

“Los mensajes que he recibido el coordinador del GP del PVEM José Luis Fernández es que quieren que las cosas se hagan para bien y tiene muy registrado que el PAN es una fuerza consolidada políticamente y con voz, porque de no transitar, se perdería la gobernalidad y la gobernanza, no solamente del Congreso y al final estamos pidiendo agendas donde el beneficiado sea San Luis Potosí y ellos no estarían en contra de eso”.

El término “oposición responsable” no es retórica. “Al final de la elección, de 15 distritos de mayoría, 8 los gana la coalición Sí por San Luis y creo que el mensaje es claro: sí, la gente vota por Ricardo Gallardo pero en el Congreso del Estado busca los equilibrios y nuestro papel es ser la oposición responsable, analizar todas las modificaciones a las leyes que quieran hacer en su caso el Ejecutivo o la bancada del Verde Ecologista con el PT, lo que esté bueno y lo que veamos bien desde nuestra perspectiva, pues aprobarlo y lo que no, decirlo, pero también tener los motivos jurídicos y también dar una contrapropuesta”.

¿Esperan una aplanadora verde?

“He tenido pláticas con el coordinador del Verde Ecologista, José Luis Fernández, ha sido un diálogo de respeto, de consensos, y esto puede caminar de una forma correcta, al final en el GP del PAN estamos preparados para todo, pero lo que menos quiere la ciudadanía es una confrontación política, en este momento en donde está iniciando un nuevo gobierno estatal, un nuevo Congreso, nuevas administraciones municipales”.

“Podemos hacer agendas en común y sacar trabajos en común y creo que hoy, hay que entender que el proceso electoral ya pasó, claro que en el PAN estamos en espera del procedimiento jurisdiccional en materia electoral conforme a derecho -de la elección de gobernador- pero tenemos que darle la vuelta a la página y ponernos a trabajar todos y dejar a un lado nuestras diferencias y buscar las coincidencias”.

Esas coincidencias, “serían mejorar el servicio del agua potable, la reforma electoral, seguridad pública, la impartición de justicia, eficientar los recursos públicos, las acciones afirmativas de materia indígena, la hacienda pública; si dejamos a un lado las diferencias, subimos el nivel del debate y buscamos las coincidencias, vamos a sacar buenos temas y espero que esa sea la forma de trabajar. Que no vamos a coincidir en todo, ¡pues claro que no! Pero para eso es el Parlamento, para eso es el Congreso, para eso estamos identificados como fuerzas diferentes pero en temas tan sensibles podemos coincidir”.

Diputado opositor

Por tercera vez Rubén Guajardo Barrera será diputado local y las tres con gobernador de oposición. “La primera con el doctor Fernando Toranzo, ahora con el doctor Juan Manuel Carreras y me va a tocar estar con Ricardo Gallardo y la verdad creo que ese es el reto, el reto es cómo, de qué manera sacar adelante la agenda del PAN con el diálogo, con la inclusión, con el debate de nivel y de altura y sin firmar un cheque en blanco pero tampoco ser un opositor por oponerte”.

“El reto será siempre buscar el cómo sí ayudo a mis compañeras y compañeros del GP del PAN, cómo sí sacamos la agenda que es cercana a los ciudadanos y es popular, cómo sí podemos coincidir con el gobernador en temas relevantes, cómo sí podemos ayudar a los ayuntamientos de la coalición de PAN-PRI, ese es el reto, se va a necesitar mucho diálogo, pláticas, análisis, estudio, comparativas, derecho comparado, este todo lo que tenemos que hacer”.

Los resultados

De los resultados en esta LXII Legislatura destacó la presentación de su Declaración Tres de Tres al inicio, “nuestros ingresos, nuestros bienes y nuestros intereses financieros, los actualizamos en campaña y lo vamos a actualizar ahora que iniciemos la nueva Legislatura, es importante que la ciudadanía tenga la información de que eres un diputado transparente de lo que tienes, como bienes, ingresos e intereses”.

“Impulsamos un servidor con otras compañeras, la paridad constitucional que ahora abarca no solamente en los espacios de elección popular que está ahora en diputaciones locales, federales, senadurías y alcaldías, sino ir más allá en los cuerpos colegiados, como Cabildos, en los gabinetes municipales, en el gabinete estatal, ya cuando menos tienen que ser el 50% de mujeres, en los cuerpos colegiados de los otros poderes”.

Impulsamos también una iniciativa para que las multas de los partidos políticos se vayan a investigación del Covid-19, más de 20 millones de pesos. El Fiscal General del Estado, está obligado a comparecer ante el Congreso a finales de noviembre principios de diciembre; los estacionamientos para las mujeres embarazadas es un tema que quedó aprobado por ley, que los hospitales puedan certificarse en materia de lactancia también ya está aprobado y son de los temas que nosotros hemos estado trabajando durante estos tres años”.

“Ahora tendremos una agenda en donde podamos traer temas sensibles con la sociedad, estoy hablando de que buscaremos una agenda popular, no populista, popular, y en este tema traeremos ejes, ya estamos trabajando en ellos, donde tendremos iniciativas de acercamiento ciudadano que estaremos ya poco a poco presentando y claro que el reto es ir a esos espacios, ir a esos lugares donde tengamos contacto con la gente pero también donde podamos nosotros traer agendas muy cercanas a la gente”.

