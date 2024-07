Consejo Empresarial Potosino convoca a “resistencia civil” contra reforma judicial

El sector de la población que no está de acuerdo con la reforma judicial va a "resistir, vamos a acudir a tribunales internacionales si es necesario, vamos a recurrir a la resistencia civil", aseguró Héctor D'Argance Villegas, presidente del Consejo Empresarial Potosino (CEP).

Luego de la visita de la ministra Lenia Batres y de Ricardo Monreal para promover la reforma al Poder Judicial, D'Argance Villegas dijo considerar que estos fotos "son una farsa, no escuchan razones, los diputados están entregados totalmente, no hay razonamientos que los puedan hacer cambiarle una coma a la redacción en esa iniciativa".

El presidente del CEP insistió con la postura respecto a que la reforma al poder judicial tendrá afectaciones en la forma de vida en este país y aseguró que incluso los promoventes de la reforma han medido el impacto que tendrá, "creo que incluso han calculado el desastre que esto conlleva ".

D'Argance Villegas dijo que esta reforma impactará en la economía del país, como ya se ha visto con la fuga de capitales después de que se anunció que sería aprobada la reforma; incluso tomó las palabras del Secretario de Hacienda para promover la exportación de productos de México hacia China, como un aviso de una posible ruptura de la relación comercial con Estados Unidos y Canadá.

Lo anterior si México no respeta las reglas del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (TMEC).

D'Argance Villegas insistió en que si en el país no hay Estado de Derecho y si no hay garantía para las inversiones, habrá problemas con la generación de empleos y el crecimiento del económico, por lo que el sector de la población que no está de acuerdo con esta reforma en los términos en que está planteada va a acudir a tribunales internacionales si es necesario, también recurriría a la resistencia civil y a realizar acciones que promuevan que la gente participe, "porque todos en general vamos a ser afectados en nuestra forma de vida".

