Consejo ciudadano vigilará apoyos sociales, promete Octavio Pedroza Gaitán

El candidato de la Coalición "Sí por San Luis Potosí" (PAN-PRI-PRD-PCP), César Octavio Pedroza Gaitán, firmó 13 compromisos en materia de desarrollo social, entre ellos el programa "Apoyos a la Segura", que sustituirá al desaparecido programa federal "Prospera" y becas a jóvenes y a adolescentes embarazadas, todo ello vigilado por un consejo ciudadano que garantizará cero corrupción en programas sociales y que no se utilicen con fines electorales.

También contempla apoyos económicos mensuales para quienes perdieron su empleo por la contingencia sanitaria, en tanto logran insertarse nuevamente en el mercado laboral, y el "Salario Rosa" a mujeres que no tienen los suficientes ingresos para adquirir la canasta alimentaria.

Pedroza Gaitán mencionó que mientras en zonas urbanas el 98 por ciento de los hogares tienen servicio de agua potable, en zonas rurales esta cobertura es solo del 77 por ciento, por lo que se comprometió a garantizar el suministro de agua potable en los 58 municipios, así como consultas médicas gratuitas y suficiente abasto de medicamento en todos los centros de salud en el estado.

Anunció que, de llegar a la gubernatura, reactivará el programa de estancias infantiles, con apoyos económicos por niño; otro compromiso es entregar tarjetas prepagadas de internet a jóvenes estudiantes y emprendedores.

Prometió que su gobierno entregará al menos dos mil computadoras y tablets a jóvenes para que puedan estudiar fuera de las aulas, y becas de 2 mil pesos mensuales a 10 mil jóvenes.

Propuso también el programa "Ya tengo chamba", el cual otorgará 2 mil pesos mensuales, durante seis meses, para que jóvenes recién egresados se inserten en empresas y puedan capacitarse para acceder a mejores empleos. La última propuesta es otorgar créditos blandos a micro, pequeñas y medianas empresas. En el estado hay 85 mil empresas de este tipo.

Aseveró que estos programas sociales no serán de carácter clientelar y prueba de ello es que se integrará un consejo ciudadano que vigilará y auditará cada uno de estos programas para que no sean usados con ninguna otra finalidad que no sea la de apoyar a la población en situación de vulnerabilidad.

