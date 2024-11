Consejo ciudadano de la CEDH no aprobó proyecto de presupuesto por $50 millones

En el Congreso del Estado, la consejera ciudadana de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Claudia Espinosa Almaguer denunció que el proyecto de presupuesto 2025 por 50 millones de pesos enviado al Ejecutivo, está viciado porque no fue aprobado por el consejo como lo marca la ley.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Presentó un documento para que los diputados, al momento de recibir el proyecto presupuestal de parte del Poder Ejecutivo, tomen en consideración que los consejeros no lo aprobaron y no serán cómplices de ninguna irregularidad y violación legal.

El proyecto fue entregado el 11 de Octubre no obstante que en la sesión 37 de un día anterior no se alcanzó el quorum; “de hecho se convocó a otra reunión en la huasteca posteriormente con este punto en el orden del día, pero ya no valía de nada porque ya lo habían mandado”.

La consejera dijo que “nosotros somos una autoridad conjunta, somos consejo y órgano de gobierno, no podemos no decir nada, no venir a presentar esto, no advertir al Congreso que va a recibir un proyecto de presupuesto viciado por una falta de formalidad que le hace que carezca de validez; si no, seríamos cómplices”.

Espinosa Almaguer añadió que “vengo a plantear aquí al Congreso que el Consejo fue engañado, porque se planteó como un punto cuando ya se había mandado al Ejecutivo, entonces ya qué vas a discutir, ya qué vas a aprobar si pasaste por encima del Consejo y lo mandaste a Palacio”.

“La otra parte es que no se ha respondido, lo que señalo como una probable corrupción, porque a nosotros no se nos informó en ningún momento que ya se había enviado y del Ejecutivo viene al Congreso, viciado, no tiene la aprobación del Consejo, no se dieron explicaciones, no hay transparencia, no hubo claridad”.

Claudia Espinosa añadió que “ya no hay comunicación desde Presidencia con el Consejo de ningún tipo, habíamos hecho un acuerdo el 32-2024 para que toda la ciudadanía pudieran acceder a todos los acuerdos y versiones estenográficas del Consejo, hay un link que no va a ninguna parte, están todos los links de todas las sesiones de cuatro años, pero se conectan a CEGAIP y dice error”.

“Yo sé que son 50 millones, que en comparación con el presupuesto de otras instituciones no es nada, pero es una buena muestra de lo que está pasando en el Estado respecto a la rendición de cuentas”, puntualizó.