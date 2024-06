Consejero del Ceepac, en busca de un lugar en la CEGAIP

El abogado aspirante a comisionado numerario de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) Marco Iván Vargas Cuéllar, afirmó que tiene plena confianza en el proceso de elección que lleva a cabo la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado.

Ante las versiones de que podría haber “dados cargados” a favor del ex secretario del ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez Ernesto Barajas, el actual consejero del CEEPAC y candidato a integrar la CEGAIP, aclaró que “no tengo ninguna desconfianza en ese sentido, si la tuviera no participaría en esta convocatoria”.

Añadió que “al final, son muchísimos los elementos los que tiene que valorar la Comisión, las trayectorias, no sólo del caso de Ernesto Barajas o mía, son trayectorias muy públicas o muy visibles, hay otros 25 aspirantes que también tienen sus propias trayectorias, y esa es la chamba que tiene que desarrollar la Comisión”.

Sobre la participación de ex funcionarios o actuales funcionarios electorales como es su caso, Vargas Cuéllar señaló que “la ciudadanía no puede abstraerse del tema de la legalidad, si la ley lo permite, entonces también le asiste el derecho al ex funcionario de poder participar de nuevo, porque la ley así lo permite”.

“Desde la perspectiva de la ciudadanía y sobre todo de la comisión legislativa que va a analizar estos perfiles, es determinar, la trayectoria del ex funcionario, qué habla sobre él en términos del cumplimiento de una responsabilidad ciudadanizada, como es el caso de CEGAIP. Al final de cuentas, es un organismo autónomo que, al igual que el CEEPAC y que otros organismos autónomos, son organismos revisores de la actuación del Estado político, no de la entidad federativa”.

Puntualizó que “la confianza que yo tengo por parte de la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado es que realice esa valoración. Evidentemente, si el derecho posibilita que una persona pueda participar en una convocatoria, pues lo podrá realizar, pero se tiene que hacer una valoración sobre su desempeño en términos de la objetividad y la imparcialidad de lo que tiene que ocurrir”.