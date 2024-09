Consejera denuncia presuntas ilegalidades en la CEDH

La consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Claudia Espinoza Almaguer, denunció en el Congreso del Estado que ha sido presionada para avalar acuerdos que se firmaron para el retiro del plantón en el organismo, como es el nombramiento de Juan Manuel Frías en la secretaria general, así como a Miguel Carvajal de primer visitador y hasta el pago de los gastos generados en el plantón.

En el documento girado a las comisiones legislativas de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Gobernación, expone que ha sido sometida a presiones y hasta violencia, para avalar nombramientos ilegales al interior del organismo autónomo, situación con la que está en contra, por lo que hasta ha sido amenazada con la destitución del cargo.

“Deduzco que las víctimas han sido usadas para intereses personales, no se les ha explicado que el acuerdo que se firmó no es legal porque esas facultades de la elección de la visitaduría, que al final elegimos a una mujer, no son válidos”, dijo al agregar que en la pasada sesión ordinaria número 40, hubo hechos raros y hasta posible violencia por eso se pidió que se enviara a la Contraloría y que se publiquen las versiones escenográficas de las sesiones.

La consejera reprobó que a raíz de sus posicionamientos y desacuerdos con esta situación de querer imponer funcionarios, es amenazada y se le exija la renuncia, pese a que sólo tiene una falta; “no voy a renunciar, si el Congreso quiere investigar o llamarme a comparecer lo haré, pero no iré a la sesión a la que quieren que asista”.

Claudia Espinosa insistió en que, cree que se está instrumentando a las víctimas para fines personales, para darle un puesto a una persona, que ya fue consejero y secretario general, que es Juan Manuel Frías Sánchez, por ello esta informando a las comisiones de Derechos Humanos y de Gobernación, de estas irregularidades.

“Después de unas reuniones en que no estuve yo, se me insulta y acusa de violar derechos humanos y se me exige la renuncia, cuando no estoy faltando a la ley. En la sesión 34 hubo expresiones de burla y que, si tengo miedo de acudir presente mi renuncia o lleve al ejército, sólo tengo una falta a una reunión extraordinaria, pero no voy a permitir que se me presione”, puntualizó.