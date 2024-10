Consejera denuncia falta de transparencia en la CEDH SLP

Por enésima ocasión y ante la nula respuesta a sus reiteradas peticiones de transparencia, la consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Claudia Espinoza Almaguer solicitó nuevamente a la presidenta de la CEDH Giovanna Itzel Argüelles Moreno se dé atención a sus peticiones.

En un documento fechado el 9 de octubre Espinoza Almaguer hace un recuento de diversas reuniones sostenidas con el fin de solventar las dudas respecto a la aplicación de recursos en diversos planes y proyectos, lo cual desde su perspectiva no se ha cumplido.

"En la Sesión Ordinaria 42 del 27 de septiembre se precisó y solicitó que la Dirección Administrativa expusiera con claridad los documentos del proyecto, en un lenguaje accesible y señalando cantidades de dinero respecto de cada rubro, para decidir sobre la aprobación del mismo siendo que se está al cierre de una administración".

Aunado a ello, se pidió que se especificara la cantidad de dinero que obtiene mensualmente el despacho externo y el número de orientaciones, contratos, documentos legales, actos de representación, charlas y talleres sobre temas legales relevantes.

Espinoza Almaguer destacó que la intención de solventar dichas peticiones mediante la reunión del día 7 de octubre con la Dirección Administrativa no constituyó ninguna respuesta veraz, ya que la responsable de dar claridad a sus dudas manifestó no tener información solicitada, denunció que la interacción de la funcionaria con los integrantes del Consejo fue ríspida y e ineficiente, es decir, no dio cantidades del proyecto de presupuesto, no hizo mención de cuánto dinero se da al despacho, ni expuso de manera accesible en que exactamente se piensa distribuir el recurso para el próximo año.

Por lo anterior, nuevamente solicitó que se fije nueva fecha para una exposición instruyendo a la Dirección Administrativa al cabal cumplimiento de sus obligaciones. Agregó que se le informe si el ex Secretario Ejecutivo fue o no vuelto a contratar mediante cualquier formato, "como parte de lo que se firmó en Acta de fecha 2 de julio tanto por la titular como por diversos funcionarios de la Comisión y de Gobierno del Estado, sin que a la fecha se haya dado respuesta alguna, le pido se añada este cuestionamiento a fin de que se me otorgue una respuesta por escrito".

La consejera ha realizado numerosas peticiones para que la CEDH cumpla con transparentar no solo el uso de los recursos, sino también de actividades que suponen representan una erogación económica.

Incluso ha intentado que sea a través de cuestionamientos de los medios de comunicación, que la titular de la CEDH rinda la información que considera debe transparentarse.