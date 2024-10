Consejera acusa opacidad en la CEDH

La consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Claudia Espinosa Almaguer, pidió a los diputados que, ahora sí, verifiquen que el organismo cumpla el principio de transparencia y cumpla su responsabilidad en la materia.

“Desde Octubre del año pasado solicité que los periodistas pueden entrar al portal de la CEDH y buscar por sí mismos las versiones estenográficas. Sin embargo, la ciudadanía no necesariamente tiene esas habilidades de investigación”.

Añadió que “eso no se ha podido producir, lo volví a pedir el viernes de la semana pasada y acordamos que en un término de 30 días iba a estar subido, es decir, a finales de este mes. Eso es un tema importante respecto de la publicidad, de los temas que hablamos como Consejo de Derechos Humanos”.

Pero, expuso, “hemos abordado varios temas, entre esos los que presenté en el Congreso del Estado en un escrito hace un mes, el informe de desaparecidos en 2021 desde hace cuatro años, el informe de personas privadas de su libertad y un informe de víctimas que se está trabajando, pero son informes de carácter especial”.

“Aunado a la información de que, como la anterior Legislatura no reformó –la Ley Orgánica- para crear una Dirección Jurídica, la Comisión le está pagando a un despacho particular y no sabemos cuánto le está pagando y no sabemos qué hace; esos son los puntos que había presentado y la anterior Legislatura no me contestó nada y por eso lo vuelvo a presentar ahora”.

Espinosa Almaguer añadió que, “aunque ya se va a acabar la gestión, este Consejo termina en marzo y algunos tendríamos derecho a reelegirnos, pero no sabemos si vamos a ser reelegidos o no, por eso quería que quedara constancia de qué es lo que se pidió”.

Argüelles niega quejas del Consejo contra la CEDH

Giovanna Itzel Argüelles Moreno aseguró que la Comisión Estatal de Derechos Humanos cumple las exigencias en materia de transparencia y rechazó los señalamientos de que no se proporciona información que se le solicita sobre diversos temas.

Luego de que la consejera Claudia Espinosa Almaguer insistiera en la apertura del organismo a los ciudadanos que tienen derechos de conocer todo el trabajo que se desempeña y sus resultados, la titular de la CEDH expuso en entrevista que ha habido avances.

“Hay compromisos ante el Consejo y también se cumple puntualmente con la Plataforma de Transparencia; son oportunidades de mejora y que por supuesto que las vamos a atender y continuaremos con ello”.

Añadió que “no son quejas, más bien son sugerencias que se han hecho del Consejo y que por supuesto las vamos a atender las que está comentando, se están trabajando en ellas”.

Manifestó que en lo que va del presente año se han atendido 3,177 casos, de los cuales el 70 por ciento corresponden a orientaciones y canalizaciones y el 30 por ciento restante se mantiene como quejas; es muy importante también la atención pronta de las demandas que realiza la ciudadanía y en las que la Comisión actúa puntualmente”.

Argüelles Moreno expuso que las principales quejas tienen que ver con temas en materia de salud, “enfermos en general que llegan y luego no les brindan la atención; ya empezamos a llevar las quejas como corresponde”.