Conmemorar el 8M para recordar que mujeres y hombres somos iguales: joven potosina

“Conmemorar el 08 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, es importante para recordar que como yo hay muchas mujeres que merecemos ser reconocidas por nuestro trabajo y nuestra lucha para preservar nuestros derechos, y sobre todo para recordarle tanto a los hombres como las mujeres que todos somos iguales”.

Manifestó Gloria Perla López Rico, una joven de 26 años de edad que trabaja como empleada general en un café-restaurante de la calle Ignacio Zaragoza en el Centro Histórico de San Luis Potosí, con el gran objetivo de llevar sustento a su hogar y darle lo mejor a su pequeño hijo.

Local Desde niña, quise ser paramédica: Fernanda

En entrevista para El Sol de San Luis, Perla afirmó sentirse orgullosa de ser una mujer trabajadora que busca superarse a sí misma y ser mejor persona cada día, su mayor inspiración y ejemplo a seguir es su madre, quien desde muy pequeña le ha enseñado a valerse por sí misma, sin importar las adversidades.

“Algo que yo aprendí de mi mamá, que siempre ha sido mi guerrera y mi mayor inspiración, es a siempre superarme y ser mejor; ella me ha dicho que hay que tratar de ser mejores personas juntas”, expresó.

En ese sentido, Perla reconoció y aplaudió que la mujer actual ha cambiado totalmente su mentalidad, “ahora somos más maduras”, pues hoy en día la mujer ya no es de quedarse en casa, sino que busca salir a trabajar para progresar en su vida personal y profesional. Resaltó que “hoy somos más las mujeres que buscamos salir adelante por nosotras mismas y no esperar a que otros hagan el trabajo por nosotras”.

Local Este #8M2021 no habrá movilizaciones en SLP

“Me agrada que hoy en día hay muchas mujeres que luchan, que salen adelante solas, lo he visto en mi familia y mis amigas, que luchan a pesar de que sean madres solteras, son un ejemplo a seguir y trato de seguir ese camino, me inspiran, y también procuró plasmar el mismo ejemplo hacia otras mujeres, sobre todo aquellas que piensan que sin un hombre no pueden salir adelante, y claro que sí se puede”, comentó.

En su trabajo Perla comparte la labor con hombres y mujeres, pero aseguró que entre sus compañeros y compañeras no hay distinción, son una pequeña familia en donde se práctica el respeto y la equidad.

Aunque se ha sabido valorar y reconocer a la mujer en muchos ámbitos, la joven potosina lamentó que la violencia de género sigue latente como un grave problema en nuestra entidad, pues a diario se atenta contra la vida de las mujeres.

Local Seis municipios de SLP, cumplen 4 años con 'Alerta de Género'

Respecto a ello, señaló que afortunadamente ella nunca ha sido víctima de ningún tipo de violencia, pero como mujer no se siente segura de salir sola a las calles; como todas, ella ha tomado algunas medidas de prevención al salir de su trabajo, como estar en comunicación constante con algún familiar para que sepan que se encuentra con bienestar.

“Cuando me toca salir tarde del trabajo la verdad no me siento, segura porque tengo que caminar por las calles del Centro y de la Alameda, que a veces están solas o a oscuras. Cuando salgo lo que hago es hablar por teléfono con mi pareja actual o con mi mamá, para que ellos vayan al pendiente de mí y sepan que voy caminando sola por la calle”, añadió.

Finalmente, Perla externó un pequeño mensaje a todas la mujeres potosinas, que “sigan luchando por el respeto hacia la mujer, pero que lo hagan caminando todas juntas, que haya unidad como mujeres y que no nos dividamos”.

Leer más de El Sol de San Luis

Local María, una incansable lustradora de zapatos

Local Seis municipios de SLP, cumplen 4 años con 'Alerta de Género'