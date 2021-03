Conmemoración de Semana Santa, de forma virtual: Priego Rivera

Pese al cambio de semáforo epidemiológico, se privilegiará la conmemoración de la Semana Santa por medios virtuales y no habrá eventos masivos ni procesiones, informó Juan Jesús Priego Rivera, vocero del Arzobispado de San Luis Potosí.

Ante la cercanía de la Semana Santa, el vocero de la Iglesia Católica aclaró que el cambio en el semáforo epidemiológico no modifica los planes en torno a las conmemoraciones religiosas, pues destacó que "aún no hay una campaña masiva de vacunación y por lo tanto el peligro ronda, han descendido los contagios pero no significativamente, el virus anda todavía en nuestro ambiente y no tenemos que bajar la guardia, hay que irnos con mucha cautela".

En ese sentido, indicó que el cambio de semáforo permite ahora un aforo de 50% en las iglesias, con un control riguroso para salvaguardar la sana distancia, el uso de gel antibacterial, mascarillas y demás recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Sin embargo señaló que se privilegiarán las transmisiones por medios electrónicos para evitar exponer a la feligresía, por lo que los invitó a seguir las conmemoraciones a distancia, y mencionó que en caso de ser necesario, se podrían realizar más misas por día para evitar concentración de personas a una misma hora.

Priego Rivera aseguró que no se tendrán manifestaciones de la fe que congreguen gran número de personas, ya que esto puede llevar a que se pierda el control en los aforos, por lo que tampoco habrá procesiones, esto implica que no habrá visita a los Siete Altares ni el tradicional recorrido que realiza el Arzobispo en Domingo de Ramos.

Finalmente, hizo un llamado a los feligreses y comerciantes a evitar aglomeraciones afuera de las iglesias, por ejemplo con la venta del Domingo de Ramos, aclaró que no se puede restringir la instalación de puestos fuera de las iglesias "porque tienen derecho a ganarse la vida", sin embargo sí se pedirá que haya orden para disminuir riesgos de contagio.

