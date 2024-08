Conmemora Antorcha 100 años de relaciones diplomáticas México-Rusia

El bienestar de las masas trabajadoras debe ser el objetivo de las izquierdas: Christian Lamesa.

Ciudad de México.- Como parte de la conmemoración del 100 aniversario de las relaciones diplomáticas de México con la Federación Rusa (antiguamente la Unión Soviética), el Movimiento Antorchista Nacional realizó dos conferencias en Ixtapaluca, Estado de México; una impartida por el líder nacional del antorchismo, Aquiles Córdova Morán en el Auditorio In Xóchitl In Cuícatl, con motivo de la rememoración, la cual, dijo, es importante, porque el mundo quiere el multipolarismo, pero tiene que ser una sociedad donde no sólo haya una economía estable, sino que esta se vea reflejada en el bienestar de toda su población: “Rusia y China van a la cabeza de ese mundo nuevo; lo que ellos proponen es un paso adelante y lo tenemos que apoyar, porque es la única manera de generar un mundo mejor”. La otra ponencia fue realizada en el Auditorio “Ágora”, por el analista argentino Christian Lamesa, titulada “Las izquierdas iberoamericanas, los intereses populares y el futuro del socialismo”.

Ante una representación de 2 mil antorchistas que acudieron de todo el país, el Consejero de la Embajada de Rusia, Serguéi Parjómenko; la Consejera Ministra de la Embajada de China en México, Wang Huijun y del Embajador de Nicaragua en México Juan Carlos Gutiérrez Madrigal; Córdova Morán hizo un repaso histórico de los últimos siglos de historia de ambos países, cuyos primeros contactos datan del siglo XIX con el establecimiento del Fuerte “Ross” en 1812, un poblado ruso en lo que actualmente es California (cuando este era territorio mexicano); dividiendo posteriormente la historia diplomática en tres periodos distintos: 1) De 1890 a 1917 con el Imperio Ruso, 2) de 1924 a 1991 con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y 3) de 1991 a la actualidad con la Federación Rusa.

El líder de los antorchistas mencionó que estos procesos tienen que ser analizados de dos maneras: como relaciones diplomáticas entre naciones y la relación existente entre los pueblos. Una relación que dijo, se ha extendido durante 100 años y que ha sido de respeto, apoyo y amistad entre ambos países, lo que se ha visto reflejado desde el apoyo del Imperio Ruso al naciente México independiente en 1890 cuando este pretendía ser invadido nuevamente por las potencias europeas; llegando a uno de sus puntos más álgidos cuando ambas se encuentran en sus procesos revolucionarios entre 1910 y 1917, donde México es la primera nación del continente en reconocer a la nación soviética en 1924. A partir de ese momento los lazos de ambas naciones se estrecharon, con la participación de diplomáticos como Alexandra Kollontai quien fue embajadora en nuestro país entre 1926-1927.

También, haciendo un repaso histórico por todos los gobernantes del siglo XX en nuestro país, mencionó que el gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) fue el primero en visitar la Unión Soviética, provocando un favorable intercambio cultural en literatura, música, pintura y cine. Sin embargo, este se vio de detenido por la llegada del neoliberalismo con Miguel de la Madrid, que, a pesar de no cortar relación con esta nación, se limitó la influencia de la cultura rusa en nuestro país, por parte del imperialismo norteamericano, quien es el primer interesado en que las naciones no se hermanen.

Llegando a la actualidad, el líder de al menos 2 millones de antorchistas, dijo que para cambiar la situación se necesita un ejército numeroso, consciente del cambio que se debe hacer y este es el pueblo mexicano, pero que actualmente se encuentra adormecido por las dádivas que ha incrementado el gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por Andrés Manuel López Obrador; asimismo, destacó que aunque él no es el culpable de los males del país, bajo su gobierno se ha concentrado más la riqueza, destacando que la verdadera causa de la pobreza, la corrupción y la injusticia social es el modo de producción en el que vivimos: el capitalismo, mismo que debe dar paso a otra forma de producción que reparta equitativamente lo que se produce.

Como parte de esta conmemoración fue proyectado un video-mensaje del Embajador de la Federación Rusa en México, Nikolay Sofinskiy, quien recordó que México fue el primero en reconocer a la URSS en todo el hemisferio occidental, hecho que representó un acto histórico de dos naciones que buscaban un cambio social importante: “Ambos países desafiaron los órdenes preestablecidos en su lucha por la justicia y la igualdad. Para Rusia esta fecha es realmente trascendental, ya que subraya el papel histórico de México en el desarrollo de las relaciones internacionales y su aspiración a construir un mundo multipolar. Un recordatorio de la larga historia de amistad entre nuestros pueblos”.

En la ponencia de Christian Lamesa se hizo un repaso por la historia de la izquierda en Iberoamérica y sus corrientes principales, las cuales, dijo “Se han centrado en los derechos individuales, dejando de lado los derechos colectivos. Hay que volver a las bases y poner como sujeto de lucha a la gran masa trabajadora”. Esto ante la creciente tendencia de la izquierda a seguir causas que, aunque justas, buscan dividir al pueblo y enfrentarlo entre sí, sin tocar los problemas de fondo como la económica, la vivienda y los grandes consorcios internacionales que manejan el sistema económico y que financian varias ONGs que fomentan estas causas escisionales. Mencionó que, aunque muchas de las corrientes izquierdistas nacieron con el ejemplo de la URSS, se han corrompido por el imperialismo.

El evento conmemorativo contó con un acto cultural que rindió homenaje a ambas naciones, a cargo de los Grupos culturales nacionales del Movimiento Antorchista, que presentaron danza “Azteca”, la poesía Nuevo canto de amor a Stalingrado de Pablo Neruda, las canciones Noches de Moscú y “Varshavianka” y un impactante ensamble folclórico con la Obertura 1812 de Piotr Ilich Tchaikovsky que narra la historia moderna de Rusia y el surgimiento de la URSS.