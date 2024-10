Congreso potosino podría votar Ley de Amnistía antes de terminar 2024

Sigue en un estatus de “proyecto de dictamen” en las comisiones de Puntos Constitucionales, Primera de Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado, la iniciativa de Ley de Aministía promovida por el diputado Cuauhtli Badillo Moreno.

La propuesta fue presentada desde 2022 pero se quedó solamente en espera de que otras instancias como el área jurídica del Gobierno del Estado, envíen sus opiniones, argumentos y consideraciones en favor o en contra, “para enriquecer la propuesta”.

El diputado dijo que “es una ley que presenté ya desde hace casi tres años, la Legislatura pasada, como fue un tema un tanto escabroso, se pasó a varias comisiones; he estado dándole puntual seguimiento. No hubo tanta voluntad ni disponibilidad, pero en esta Legislatura he estado haciendo lo propio, ya platiqué con el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, se va a seguir trabajando en la Comisión de Justicia Primera, por ser de un carácter penal”.

“Estoy planteando y proponiendo a que pueda salir en este primer periodo ordenado de sesiones, es un tema de agenda nacional, se aprobó en el año 2019, y lo que queremos es buscar que aquí en San Luis Potosí también avance, en beneficio de sectores que han sido históricamente vulnerados, para que accedan a estos beneficios, va enfocado a primodelincuentes, que no hayan efectuado un delito mayor”.

Badillo Moreno señaló que “va a fortalecer los derechos humanos, va a fortalecer a los sectores indígenas, a los sectores que han estado históricamente vulnerados; el proceso legislativo lo estoy retomando, está retomando, tengo confianza en que en este mismo periodo ordinario podamos salir avantes con esta ley, ya también estamos en pláticas con la propia Consejería Jurídica, la Secretaría General de Gobierno ha emitido sus posicionamientos, sus puntos de vista, y saldrá adelante”.

En su momento, al ver que no avanza su iniciativa, el legislador Badillo Moreno advirtió que “podría promover un juicio de protección de los derechos políticos (JDC) para que las comisiones resuelvan el tema”.

El 8 de Febrero de este año, las y los diputados integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Justicia, Derechos Humanos y Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, acordaron agendar mesas de trabajo con representantes de otros Poderes y especialistas, para expedir la Ley de Amnistía del Estado de San Luis Potosí.

Se presentaron dos dictámenes con base en iniciativas impulsadas por un ciudadano y el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, por separado, para expedir la ley y modificar la Constitución del Estado, a fin de que el Poder Judicial tenga la atribución de otorgar el beneficio a las personas que hayan sido detenidas y procesadas en condiciones de notable vulnerabilidad.

Se acordó analizar 19 artículos y cinco transitorios; la atribución para conceder amnistías e indultos se delega por mandato constitucional al Congreso del Estado, como lo estipula el artículo 57 fracción XLV. Conceder amnistías e indultos por los delitos del orden común. En razón de ello, es que se considera modificar la disposición invocada, para que la atribución del Congreso sea solamente conceder indultos.

El Poder Judicial a través del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia será la autoridad competente para otorgar amnistías, ello en razón del contenido de las disposiciones establecidas en el numeral 7 de la Ley de Amnistía.