Congreso no debe caer en errores en tema de movilidad para evitar impugnaciones: Juan Francisco Aguilar

El diputado Juan Francisco Aguilar Hernández afirmó que el Congreso del Estado legislará en materia de movilidad en el ámbito de sus facultades y alcances legales, por ello, ha pedido opiniones especializadas sobre si debe crear una nueva Ley de Movilidad o armonizar las leyes locales existentes a la Ley General en la materia.

“Mi postura es que no debemos caer en errores, pero de ahí a que esté en contra de mis compañeros legisladores o del Grupo Parlamentario de mi partido, en lo absoluto; lo que estoy proponiendo es que no vayamos a caer en un error donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos de un coscorrón y diga que no es procedente, que es inconstitucional”.

Señaló el legislador que en materia de movilidad, al interior el Congreso del Estado “hay dos propuestas, una es del Grupo Parlamentario del PAN, otra de los diputados René Oyarvide y Antonio Lorca que hablan de la creación de una Ley de Movilidad y una tercera que es la mía, donde hablo de que se tienen que modificar ciertas leyes para poder armonizarlas con la ley general”.

“En comisiones unidas se ha debatido sobre si es conveniente o no, tener una ley en el estado cuando ya tenemos una general; creo que se deben pedir opiniones, entrarle al debate porque es algo cierto que San Luis y todo el país, necesitan resolver el tema”, expuso.

El diputado Juan Francisco Aguilar añadió que “vamos a legislar con una Ley Estatal o en su defecto armonizar las leyes que tenemos con la Ley General, vamos a entrarle a fondo y creo que hay que estudiar bien para no caer en la inconstitucionalidad de la norma”.

Dejó en claro que el transitorio segundo de la Ley General marca que no es que debe crear una Ley estatal como, por ejemplo, si dice la Ley General de Salud que los estados deben crear leyes estatales nuevas, aquí solo señala que se debe armonizar lo local con lo general.

Expuso el diputado Juan Francisco Aguilar que “no es que esté a favor de un retroceso o en contra del Grupo Parlamentario, estoy a favor de entrar al estudio, cuidando que no vayamos a caer en la inconstitucionalidad y que nos impugne incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.

Recordó que en la Legislatura pasada Legislatura, una iniciativa del diputado José Antonio Zapata Meraz fue controvertida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que “le dio coscorrones al Congreso del Estado y eso es lo que queremos evitar”.