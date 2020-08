Exigen priístas democracia interna

La aspirante a la presidencia del Comité Municipal del PRI en Ciudad Valles Beatriz Ponce Alonso aseguró en conferencia de prensa que el “dedazo” y las imposiciones podrían generar una catástrofe política alejando la posibilidad de recuperar espacios y ganarse nuevamente la confianza de los ciudadanos.

Junto con Armando Arias Herrera quien la acompaña en la fórmula que se registrará una vez que el Comité Estatal emita la convocatoria, expuso que ya hubo un intento del delegado especial Raúl González para imponer una “planilla de unidad”, aun sin convocatoria.

Además dijo que con el pésimo trabajo que ha desarrollado el alcalde independiente, Adrián Esper, el Partido Revolucionario Institucional tiene posibilidades de recuperar el gobierno municipal, siempre que no haya disensos.

Ponce Alonso pidió la intervención del dirigente estatal, Elías Pesina, para que garantice condiciones de equidad y transparencia en la renovación del comité directivo local.

También relató que hace unos días, auspiciado por el delegado priista en la Huasteca, Raúl González, desarrollaron una reunión privada, con sólo 20 militantes, sin mediar una convocatoria institucional, con la que aseguraron que se había obtenido una planilla de unidad.

Esa reunión y lo que hayan decidido ahí -precisó-, no tiene ninguna validez estatutaria ni legal, porque no se apegó al estatuto partidista, ni a la Ley Electoral, por eso no pueden argumentar que se trata de una planilla de unidad.

Afirmó que si continúan esas prácticas irregulares, es muy alto el riesgo de que en la elección del próximo año, puedan repetirse los resultados destrozos para el PRI, obtenidos en el 2018.

El PRI tiene en Ciudad Valles un voto duro de hasta 15 mil personas -atajó-, pero se tiene que hacer trabajo casa por casa, entusiasmar a las personas para que salgan a votar, en la forma en que se conducen en este momento, no sucederá de esa manera.

El gobierno municipal independiente, su incumplimiento en diversas áreas, irresponsabilidad en la atención de la crisis sanitaria, y sus resultados controvertidos, sin obras, posibilitan que el PRI pueda triunfar en la próxima elección de 2021.