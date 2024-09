Congreso de SLP votará reforma judicial federal en período extraordinario

El Congreso del Estado procesó la Minuta que modifica diversos artículos de la Constitucional Federal, en materia de reforma del Poder Judicial; el diputado Rubén Guajardo se quejó de que no llegó oficialmente la comunicación y luego dijo que se la hicieron llegar vía whatsapp.

Será aprobada en un periodo extraordinario, luego de que de inmediato la Diputación Permanente sesionó para convocar a un periodo extraordinario el viernes 13 de Septiembre a las 15.00 horas y que el Congreso potosino, sea de los primeros en avalar la reforma constitucional.

En la reunión de la comisión de Puntos Constitucionales donde se avaló la minuta, votaron en contra los diputados Edmundo Torrescano Medina y Rubén Guajardo Barrera y a favor Cecilia Senllace Ochoa Limón, Ma. Elena Ramírez Ramírez y Miguel Ángel López Salas.

El diputado Guajardo Barrera dijo que “a las 12.34 horas, cuando se celebró esta comisión legislativa, el Congreso del Estado no había sido notificado oficialmente de esta minuta. Argumentaron que es público y notorio, pero no, hay un procedimiento que se debe de respetar. El debate de fondo del tema es uno, pero lo que no estoy de acuerdo y no estaré de acuerdo, es que se violen los procedimientos de la Ley Orgánica y del Reglamento Interior del Congreso del Estado”.

Añadió que “¿qué ejemplo va a poner el Congreso del Estado haciendo leyes si no respetamos nosotros nuestra propia Ley Orgánica y nuestro reglamento?; es muy mal ejemplo y lo que acaba de pasar es un atropello a todos los procedimientos parlamentarios del Congreso de San Luis Potosí”.

La reforma constitucional plantea la disminución en la integración de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de once a nueve y ajustar su periodo de gestión de 15 a 12 años; la elección por el voto popular de ministros, jueces y magistrados; y la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal para dar paso a la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial.

Incluye la figura de jueces sin rostro, para tratar asuntos relacionados con la delincuencia organizada, con el objetivo de disponer de las medidas necesarias para preservar la seguridad e identidad de las personas juzgadoras.

Establece también que las remuneraciones de las personas servidoras públicas del Poder Judicial y de los Poderes Judiciales de las entidades federativas y de la Ciudad de México, que estén en funciones al momento de la entrada en la entrada en vigor del Decreto no podrán ser mayores a los establecidos para el Presidente de la República, entre otros aspectos.

La sesión extraordinaria del viernes a las 15.00 horas, será la última de la LXIII Legislatura. Por la mañana de ese día, en Sesión Solemne se presentará el informe de actividades del último año de ejercicio legal.