Confirman salida de Elizabeth Torres como Secretaria de Cultura

La titular de la Secretaría de Cultura, Elizabeth Torres Méndez, presentó este jueves su renuncia al cargo; el documento dirigido al gobernador del estado se hizo público y ahí se advierte que la dimisión es “por motivos personales”.

Como lo informó oportunamente El Sol de San Luis, finalmente se dio la salida, que este jueves el propio gobernador Ricardo Gallardo confirmó.

El mandatario estatal advirtió que, sin menoscabo de la relación personal, a su juicio Torres Méndez pudo haber realizado sus funciones con mejores resultados, al tiempo de negar que el cambio se haya efectuado por diferencias con la ahora exfuncionaria.

Local Anuncian inminente salida de la titular de cultura A través de un oficio con fecha de 6 de julio, Torres Méndez presentó su renuncia, el documento se dio a conocer y ahí se manifiesta: “Estimado Gobernador, por este medio me permito presentar, a partir de esta fecha, mi renuncia con carácter de irrevocable al puesto que me designó como titular de la Secretaría de Cultura”.

“Dicha decisión responde a motivos personales, la agradezco la oportunidad y confianza que depositó en mi persona para poder desempeñar esta gran labor, misma que desempeñé siempre con toda mi lealtad y respeto”.

Técnicamente el anuncio fue hecho desde el pasado martes, luego de la presentación del Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López, cuando el mandatario estatal se vio molesto en el evento y manifestó que podía haberse realizado un mejor desempeño, “hay cosas que pueden hacerse mejores, siempre he dicho que las personas se deben esmerar más, y más cuando somos capaces de hacerlo, todos mis secretarios son capaces pero a veces, o les da hueva o no quieren, o simplemente no es su día, y yo no dejo de pasar ni un día”.

Ante esto apremió a su equipo de colaboradores a no ceder ritmo de trabajo, a esmerarse en sus funciones y a propiciar condiciones de desarrollo y bienestar en San Luis Potosí.

Comprendemos, aclaró, que los funcionarios puedan estar un día con mal humor o distraídos, pero esto no es justificación para no brindar resultados, negó también enojarse con sus colaboradores, “sin embargo, en todo momento se les exige resultados, dedicación diaria, y compromiso con el cargo”.

Será en las próximas horas cuando se dé a conocer a la persona que asuma la titularidad de la Secretaría de Cultura.