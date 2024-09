Confirman brote de Hepatitis A en el penal de La Pila

Desde la semana pasada, se registró en el Centro de Prevención y Reinserción Social número 1 de la Pila, un brote de 10 casos de hepatitis, uno de estos pacientes resultó hospitalizado a consecuencia de esta situación, según confirmó Juan Luis Delgado, subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

Se trata de hepatitis tipo A y tuvieron conocimiento del brote hasta que se hospitalizó a una persona, momento en que se inició con el aislamiento del resto de las personas que resultaron contagiadas durante la semana anterior, y quienes presentaban sintomatología de la enfermedad.

Aunque no existe una explicación sobre los motivos por los que enfermaron estas personas, se habla de que el brote se debió al consumo de agua contaminada.

La hepatitis A es una infección del hígado altamente contagiosa causada por el virus de la hepatitis A (VHA). Generalmente se transmite a través del consumo de alimentos o agua contaminados o por contacto personal cercano con alguien que está infectado. Suele estar relacionada con malas prácticas de higiene y saneamiento.

Los síntomas de esta enfermedad pueden variar, pero a menudo incluyen fatiga, náuseas y vómitos, dolor o malestar abdominal, pérdida de apetito, fiebre, orina oscura, ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos).

En muchos casos, la infección es leve y las personas se recuperan por completo en cuestión de semanas o meses. No existe un tratamiento específico para la hepatitis A, pero los cuidados son sumamente paliativos pueden ayudar a controlar los síntomas. La mayoría de las personas se recuperan por completo y desarrollan inmunidad al virus, lo que significa que están protegidas de futuras infecciones.

La prevención es fundamental y la mejor forma de protegerse es mediante la vacunación. La vacuna contra la hepatitis A es segura y eficaz, y suele recomendarse a quienes viajan a zonas donde la hepatitis A es común, así como a determinados grupos de personas que pueden correr un mayor riesgo. Las buenas prácticas de higiene, como el correcto lavado de manos, también son importantes para prevenir la propagación del virus.

El funcionario de la Secretaría de Salud comentó que la hepatitis A es diferente al otro tipo de hepatitis, se transmite principalmente por contacto o bien por medio oral, “este último caso de la semana pasada donde vivimos un brote de 10 personas identificadas este con sintomatología compatible con hepatitis de origen viral, pues se empezaron a realizar acciones que consisten en mejorar las estrategias de lavado de manos, de seguridad alimentaria esto para mejorar”.

Al momento de hacer esta identificación de las personas infectadas en el penal, se tuvo reporte de una persona hospitalizada al momento de tener este caso confirmado ya diagnosticado con hepatitis A “los demás casos fueron asociados de manera tecnológica para poderlos tratar de manera coincidente, entonces esto es importante para poder hacer contención de prevención y promoción, son las más importantes para prevenir las enfermedades en este caso, como lo mencionaba las estrategias de lavado de manos tener una buena cocción y consumo de alimentos, lavarse las manos antes durante y después de comer. es vital para poder tener esta seguridad y evitar algún otro mecanismo de transmisión”.

No se sabe cómo se contagiaron pero lo que se indica es que los afectados no compartían celdas “bueno, al momento de lavado de manos uno pudo haber sido que no fuera tan efectivo que no se hiciera de una manera correcta, puede propiciar este mecanismo de infección”.

Se practica la prueba Igm rápida para detectar si las condiciones del lugar eran adecuadas, además la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) está realizando una investigación “¿Qué es esta sintomatología sospechosa? Para empezar puede haber malestar abdominal, malestar generalizado, fiebre y este presencia diarrea, vómitos, náuseas, y un color amarillento es derivado de un exceso de bilirrubina que se acumula en la piel, entonces al momento de acumularse la piel nos empezamos a poner un poco amarillitos, es un síntoma clásico de la hepatitis, por eso lo podemos identificar en algunas ocasiones fácilmente, entonces una vez derivado esta investigación médico-epidemiológica, se aíslan los casos para poderlos tener en control y que esto no sea que se pueda propiciar a otras personas, actualmente la salud que cuenta la persona que está hospitalizada va mejorando actualmente”.