Confinamiento obligatorio va contra los Derechos Humanos: Especialista

Endurecer las medidas para obligar a la población a quedarse en casa, no es lo más conveniente desde la perspectiva de derechos humanos ya que hay quienes se ven obligados a salir para buscar el sustento diario, indicó Guillermo Luévano Bustamante, investigador de la Facultad de Derecho especialista en Derechos Humanos.

Luego de que se colocaron cintas para restringir el paso en las plazas del Centro Histórico, y que algunos ciudadanos las ignoran, Luévano Bustamante señaló que los ayuntamientos pueden aplicar amonestaciones o infracciones a quienes no acaten las restricciones administrativas, sin embargo precisó que de acuerdo a la Constitución, el único que puede restringir garantías y libertades es el Ejecutivo federal, por lo que autoridades municipales y estatales deben ser cuidadosas en no exceder sus facultades.

Lo anterior debido a que al excederse, las acciones pueden ser anuladas por las autoridades judiciales, "hay un margen muy amplio para que cualquier otra decisión administrativa de cualquier gobierno municipal o estatal sea eventualmente combatida y anulada si no está bien fundamentada", incluso adelantó que eso puede ocurrir en el caso de Jalisco, donde el gobierno estatal ha impuesto sanciones más severas para obligar al cumplimiento de las medidas de sana distancia.

Mencionó que además, "no se considera deseable desde la perspectiva de derechos humanos endurecer las medidas, porque cualquier actuación puede ser desproporcionada, desigual", pues las medidas como el toque de queda, sólo consideran a un sector de la población que tiene las posibilidades económicas de permanecer en casa, pero no toman en cuenta que hay personas que se ven obligadas a salir a la calle en busca del sustento diario, y serían estas últimas las que se pudieran ver sancionadas por no acatar las restricciones.

En ese sentido, dijo que si bien puede ser frustrante ver que hay personas que sin tener actividades esenciales siguen en las calles, lo recomendable para las autoridades municipales es reforzar las acciones de información para concientizar a la población, que sigan con acciones como la colocación de las cintas y que haya presencia de personal de Protección Civil o Seguridad Pública para invitar a la población a que se retire y dispersar grupos de personas que se observe en las calles.