¡Atentos! No confíes tu salud a remedios caseros contra el Covid-19

Durante estos tiempos de contingencia sanitaria pueden surgir supuestos remedios o afirmaciones de que determinados medicamentos pueden ser la cura para el coronavirus, sin embargo antes de creer en ellos hay que recurrir a fuentes seguras, recomendó Christian Alberto García Sepúlveda, responsable del Laboratorio de Genómica Viral y Humana de la Facultad de Medicina de la UASLP.

En estos días se han publicado diferentes artículos de productos con los que se ofrece curar el coronavirus, entre ellos se encuentra el caroteno rojo hidrosoluble, que es promovido por su "descubridor", el investigador agrónomo Juan Alfonso García Urbina; al respecto, el responsable del Laboratorio de Genómica Viral y Humana de la UASLP indicó que no hay que dejarse llevar por ese tipo de información.

Destacó que para mantenerse en un rango de información confiable en estos tiempos, hay que verificar sólo fuentes seguras en la materia, que en este caso son la Organización Mundial de la Salud (OMS), los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y los de China, así como la Organización Panamericana para la Salud.

Manifestó que dichas instituciones no tienen una agenda política que pueda influir en la información que divulgan, además de que "no tratan de venderte nada", por lo que recomendó a recurrir a ellas para mantenerse en un rango de información confiable que no trata de engañar a la población.