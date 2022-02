Confían que reactivación económica en centros nocturnos no se detenga

Se tiene la confianza de que la reactivación económica para los centros nocturnos no se detenga, sino que esta siga creciendo paulatinamente, esto dado que existe mayor certidumbre gracias a la vacunación contra el Covid-19, pero también porque las nuevas reglas de operación por parte del sector salud apuestan por una reactivación económica ordenada.

Así lo manifestó el presidente de la Asociación de Empresarios del Entretenimiento, Roberto Arturo Pinto Madrid, quien destacó que, afortunadamente las medidas sanitarias que se han implementado en las nuevas semaforizaciones han permitido a los negocios seguir desarrollando sus actividades económicas, sin tener que sacrificar horarios y personal.

“El sector restaurantero, los bares, centros nocturnos, antros y discotecas seguimos viviendo una reactivación económica de manera paulatina, por fortuna la semaforización y las reglas de operación son diferentes a las que vivimos en años pasados, toda vez que hay varios factores que abonan a la confianza, como el sistema de vacunación”, expresó.

No obstante, reconoció que todavía existe el riesgo de que sigan cerrando más negocios relacionados a este sector, pues muchos quedaron con una crisis económica muy fuerte, dado las restricciones que sanitarias implementadas en 2020 y 2021. No obstante, consideró que mientras las nuevas cepas de coronavirus no sean de alto riesgo y la ocupación hospitalaria se mantenga por debajo del 50 por ciento en el estado, la reactivación económica podrá seguir adelante para todos los sectores productivos.

