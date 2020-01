Confía Uuzi que Ley de Movilidad se apruebe conforme a las necesidades de SLP

Aún no se ha definido si se creará o no una Secretaría o Dirección de Movilidad que regule las acciones y estrategias que se desarrollen en torno a este tema, no obstante existe la confianza de que los diputados establezcan un marco legal y se apruebe una Ley de Movilidad adecuada a las necesidades de San Luis Potosí.

Así lo manifestó el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI, Ricardo Pérez Castillo, quien comentó que aún se está analizando sobre la mesa la posibilidad de que sea conformada una dependencia que particularmente atienda los temas de movilidad, o bien que se pueda crear una dirección dentro de alguna Secretaría ya existente.

“Nosotros confiamos en que quede un marco jurídico legalmente establecido, y bien planteado, para que haya un correcto desarrollo y desplazamiento en todos los centros poblacionales, independientemente de su tamaño; esto para nosotros es un tema prioritario por la calidad de vida de los trabajadores”, expresó.

Finalmente recordó que desde hace unos años el organismo empresarial ha venido impulsando esta iniciativa, y le han estado dando puntual seguimiento a la misma, registrando los avances que se han tenido en materia legislativa; en ese sentido señaló que hay otros estados de la República que ya cuentan con una Ley de Movilidad, la cual ha coadyuvado para que haya un desarrollo más funcional en sus ciudades.