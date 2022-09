Conexión Satélite, la novedad del nuevo iPhone 14; así es como funciona

No cabe duda que la Salud y la Seguridad fueron los temas anfitriones en el evento Far Out de Apple; las novedades del Apple Watch Series 8 se fueron por esta dirección, y el iPhone ha destacado con su nueva conexión por satélite.

Generalmente para podernos comunicar vía satélite es necesario enormes antenas para enviar y recibir la información, por ejemplo las que se emplean en el servicio Starlink que ofrece la compañía del ya reconocido Elon Musk.

Sin embargo, hay que destacar que la compañía de la manzanita, Apple, se las ha arreglado para ofrecer este tipo servicio en situaciones de emergencia, como un accidente en lugares remotos sin cobertura, o en lo alto de una montaña.

¿Cómo funciona este nuevo servicio?

En caso de alguna necesidad de suma importancia, el usuario podrá abrir la aplicación, esta le indicará adónde apuntar para conectar con el satélite más cercano. De esta manera, se evita la necesidad de incorporar una antena omnidireccional.

Una vez establecida la señal, el usuario deberá responder una serie de preguntas sobre su estado de salud y principal problema; la app mandará esos códigos comprimidos a un empleado de Apple, el cual se encargará de avisar a las autoridades correspondientes lo que pasa y la geolocalización exacta del usuario.

Para que ese proceso sea posible, es necesario comprimir al máximo la información, ya que el ancho de banda es mínimo, por eso la compañía ha recurrido a esta ingeniosa forma de comunicación. El mensaje llegará en unos 15 segundos si el cielo está despejado, o podría tardar hasta minutos si el usuario está en un bosque.

El servicio que habilita esta función se llama Emergency SOS, y será de pago debido a que requiere de empleados alerta las 24 horas del día o para evitar falsas emergencias. La compra de cualquier modelo iPhone 14 incluye dos años de servicio. De momento estará disponible solamente en Estados Unidos y Canada.

EL DATO

El iPhone 14 también se incluye una nueva función llamada Crash Detection que, a través de un nuevo acelerómetro, detecta accidentes de tráfico graves y llama automáticamente a los servicios de emergencia cuando el usuario está inconsciente o no puede alcanzar su dispositivo.

