Condusef prevé incremento en quejas como resultado de “El Buen Fin”

Se espera que en las próximas semanas se tenga un incremento en el número de quejas que recibe la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), con motivo de las compras por internet que se llevaron a cabo durante la décima edición de El Buen Fin.

Al respecto, Felipe Alberto Athié Herrera, subdelegado de la Condusef en San Luis Potosí, señaló que apenas comenzarán a recopilar información sobre las inconformidades generadas respecto a compras en línea, pues en algunos casos los cargos tardan varios días en reflejarse en las cuentas de los usuarios, por lo que será hasta mediados de diciembre cuando puedan tener cifras exactas de las reclamaciones por posibles cargos reconocidos.

No obstante, consideró que se tendrá un aumento en las quejas debido a que suele elevarse el volumen de ventas por internet en esas fechas, y sobre todo este año la cifra podría ser mayor, porque durante El Buen Fin se reportó un incremento del 40 por ciento en el e-commerce.

“Las quejas se van a presentar cuando venga algún corte en los estados de cuenta, y la gente se empiece a dar cuenta de los movimientos realizados, probablemente antes se puedan generar algunas quejas por mal servicio, o que no se respetaron precios, o no era el artículo que se promocionaba, pero esas quejas son con Profeco. En nuestro caso hay que esperar dos semanas más para que se refleje el efecto de El Buen Fin”, expresó.

Por otro lado dijo que, fuera de las reclamaciones por cargos no reconocidos, durante los 12 días que duró la campaña comercial no se presentaron situaciones extraordinarias, como fallas en aplicaciones móviles de las instituciones bancarias o en los cajeros automáticos, y en caso de que se hayan presentado fueron casos muy reducidos que se lograron atender y resolver de forma inmediata con los mismos bancos, por lo que, no se requirió de la intervención de la Condusef.