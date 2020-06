Condusef llama a tener cuidado con instituciones financieras falsas

Aunque de momento no se han detectado nuevos casos de fraudes por parte de instituciones financieras falsas en San Luis Potosí, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) reitera su llamado a la población a tener cuidado con aquellos defraudadores que suplantan la identidad de instituciones para ofrecer créditos falsos.

En entrevista el subdelegado de la Condusef en SLP, Felipe Alberto Athié Herrera, manifestó que en estos tiempos de crisis es común que repunte la solicitud de créditos en bancos y otras instituciones, debido a que algunas personas se han quedado sin trabajo o les redujeron su sueldo; sin embargo hay empresas falsas que aprovechan esta situación para cometer fraudes, afectando tanto a los usuarios como la reputación de las instituciones financieras.

Es común que estas supuestas entidades repartan volantes o flyers en las zonas cercanas a sus oficinas, incluso también se llegan a anunciar por medio de periódicos y redes sociales, por lo que parecieran ser confiables.

Por lo general la forma de operar de éstas se basa en ofrecer préstamos inmediatos sin checar el historial crediticio del usuario y con pocos requisitos para obtenerlo, pero sobre todo solicitan anticipos en efectivo o depósitos con el argumento de aperturar el crédito o como garantía, en la mayoría de las casos piden un 10 por ciento del monto total del préstamo.

Si el usuario llega a caer en este tipo de fraude, en el peor de los casos la empresa se queda con el dinero y desaparece, cambia de domicilio y sus números telefónicos, por lo que se vuelve complicado rastrearlas.

Ante ello la Condusef recomienda que antes de solicitar un crédito es importante asegurarse que la institución esté registrada en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES); no realizar operaciones a través de Facebook, WhatsApp o cualquier otra red social; no entregar documentos personales como IFE/INE, CURP o el número de la tarjeta de crédito o débito; y mucho menos proporcionar dinero antes de recibir el crédito ni por concepto de seguro, comisión, etc., además de que las instituciones financieras reales nunca solicitan este tipo de requisito.