Concluyó el XIX Encuentro Nacional de Escuelas Militarizadas Particulares

Hay dos opciones para tener un mejor país, militarizar las calles o militarizar las escuelas, nosotros creemos que la segunda opción es mejor, expresó el presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Militarizadas Particulares (ANEMP), Jorge Luis Ponce Ortega, acompañado de la directora general del Instituto Militarizado Anglo americano Ma. Belem de Mayela Martínez Rodríguez, tras concluir el XIX Encuentro Nacional de Escuelas Militarizadas Particulares.

Durante tres días, San Luis Potosí fue sede de este evento de carácter nacional donde estudiantes de primaria secundaria y preparatoria se midieron en el nivel de conocimientos, actividades cívicas, deportivas y culturales, destacándose en su gran mayoría el Instituto Militarizado Anglo Americano.

Se aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, INPODE, ya que la Unidad Deportiva de la colonia Satélite, fue una de las sedes que se utilizaron para llevar a cabo esta contienda que contó con la presencia de alumnos y maestros de varios estados de la república mexicana.

Se recordó que desde hace dos décadas en que que se fundó la Asociación Nacional de Escuelas Militarizadas Particulares, ANEMP, el objetivo ha sido colaborar con una educación de calidad en el país para apoyar a las nuevas generaciones de ciudadanos, sin embargo para ello se debe recordar que para que eso suceda se necesita de una mejor educación.

“La Asociación cree firmemente que escuelas civiles con instrucción tipo militar dentro de sus planteles, es una garantía que puede dar a los padres de familia de lograr una educación de excelencia, somos una opción y creemos en ello”.

Este evento nacional sirvió para demostrar la calidad del nivel que tenemos "si están buscando educación de excelencia, una buena opción son las Militarizadas Particulares, nosotros creemos que la instrucción militar dentro de un plantel civil facilita labor del maestro a la hora de enseñar, nosotros nos ponemos en constante evaluación para poner a prueba a los diferentes Colegios, competimos y mejoramos".

Está diagnosticado que contar con instrucción militar favorece el ingreso y conclusión de la instrucción Universitaria, pero también se ha medido que fortalece a los profesionistas, detectando que una gran mayoría de ellos se convierte en empresarios.

"La educación tipo militar favorece la creación de empresarios, es decir los niños que entran a nuestras escuelas se les da una formación emprendedora, favorece esa mentalidad. Los niños que entran a nuestras escuelas están generando sus propios negocios y creando empleos".

Se desechó la idea de que este tipo de instrucción educativa sea destinada para niños problema, consideró que es lo contrario porque no pueden trabajar con jóvenes que tengan problemas de déficit de atención o incluso con enfermedades de algún tipo "se cree que somos correccionales pero no es cierto, las verdaderas escuelas militarizadas, serias, responsables, civiles y con régimen tipo militar, reconocen que no estamos para atender niños problema, no podemos tener en nuestras filas niños con trastornos severos o de drogadicción porque no les va a servir nuestro servicio, ellos requieren otra especialidad, atendemos a niños con problemas propios de la adolescencia".