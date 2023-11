Concluye incMTY 2023

Con más de 8 mil asistentes, 200 conferencistas e intensas actividades de alianzas, convenios, iniciativas de internacionalización, concluyó la edición número once, de incMTY 2023, la plataforma de innovación, inversión y emprendimiento del Tecnológico de Monterrey.

Se cerró la alianza entre el presidente del clúster de Innovación y Tecnología de Durango, José Ramírez y el presidente del Monterrey IT Clúster, Héctor González, que contempla la inversión de 500 mil dólares y la generación de empleo para 200 ingenieros, con una derrama para México de 20 millones de dólares.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Estas iniciativas se fortalecen también, con la participación activa de delegaciones internacionales, en su mayoría empresarios, que buscan hacer negocios o conectar con el ecosistema de negocios y emprendimiento de Monterrey. Este año incMTY registró la participación de las delegaciones de Bélgica, Estados Unidos, Canadá y Perú.

Un cierre muy tecnológicose vivió durante el último día de actividades del festival y de cara al futuro, figuras como Bill Weeks, director AI for Health de Microsoft, abordaron el tema de la Inteligencia Artificial, quien compartió con los asistentes las posibilidades de la inteligencia artificial y los desafíos que su aplicación presenta en diferentes niveles, transformando la atención médica con la inteligencia artificial.

Por su parte, Gregor Jeffrey, CEO de Interpersonal Intelligence, explicó los límites de la Inteligencia Artificial, IA, y cómo a través de ella, se puede valorar más que nunca, la complejidad y las posibilidades de la inteligencia humana.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

En tanto que, MJ Petroni, CEO & Cyborg Anthropologist de Causeit, Inc, habló de la Inteligencia Artificial desde la perspectiva de un explorador, dar forma al futuro de la IA, para impulsar la carrera de cada persona y el éxito empresarial sostenible.

Fermin Bueno, Cofundador & Managing Partner de Finnovista, en conjunto con Arturo Villareal, Founder de Pronetwork, charlaron sobre cómo conseguir que las empresas crezcan financierament de forma sostenible.

Los founders de startups pudieron evaluar de manera independiente la escalabilidad de sus propias startups, utilizando las herramientas proporcionadas en el taller “Can Your Startup Blitzscale?” de Chris Yeh y Jeff Abbot de Blitzscaling Academy y Blitzscaling Ventures.

Durante el panel “How to reduce C02 emissions through the circular economy: a CVC and VC approach”, los panelistas Tatiana Virviescas, Oficial Senior de Inversiones del BID y BID Lab, Rogelio de los Santos, fundador y presidente de Dalus Capital; Claudia de la Vega, VP de Asuntos Corporativos de Heineken México y Gonzalo Soriano, VC Investor en AC Ventures/Arca Continental, coincidieron en que existe una gran oportunidad para startups que desarrollan soluciones enfocadas hacia el cambio climático, razón por la que deben acercarse a las grandes empresas, así como capital ventures para tener un impacto favorable en el mundo del futuro.

Uno de los momentos más esperados del festival fue la final de incMTY Accelerator 2023 donde se presentaron las mejores startup en etapas tempranas. Los ganadores de esta edición fueron Grow Farms, Yumari y Beeok que avanzan a la siguiente etapa para el proceso de selección de la Entrepreneurship World Cup (EWC) 2024 en Arabia Saudita. Una sorpresa que dieron fue el anuncio de la apertura de un cuarto espacio para la startup Forma Food.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

IncMTY terminó con la misión de seguir creciendo como el hub de negocios, innovación y sostenibilidad de Latinoamérica con un nuevo rumbo y visión; para lograrlo, se constituyó un Consejo lidereado por Rogelio de los Santos, Presidente de incMTY, y constituido por Emilio Cadena, Presidente y CEO de Grupo Prodensa, Asesor y Presidente de la Fundación México-Estados Unidos, Andrés Ochoa Bünsow, presidente de Invest Monterrey, miembro del Consejo de Farmacias Benavides, Fibra MTY, Christus Muguerza y AMCHAM, Iván Rivas, Secretario de Economía de Gobierno del Estado de Nuevo León, Juan Pablo Murra, rector de Profesional y Posgrado del Tecnológico de Monterrey; Ulrick Noel, director del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del Tecnológico de Monterrey, Joana Chapa, directora de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL, Eugenio Reyes, director del WTC de UANL; Daniela Garza, cofundador de Los Gallos - Abierto de Tenis MTY - y Festival "Cielo Mágico" de los Globos Santiago, Thomas Michael Hogg, Director de TMH Consulting & Investment Group, Socio Asesor en Greater Houston Partnership, Asesor en Hannover Messe México / Unidos Somos Iguales, Laura Guerra, Fundadora y CEO de Jinzai, Atracción de Talento y Asesora de Grupo Prosol y el equipo de transición de SeyT; Gabriel Chapa, Relaciones de Inversión en Grupo Iconn, Presidente de COPARMEX Nuevo León y Josué Delgado, director en incMTY.